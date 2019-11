Kadinja: kündigen »DNA China Tour« für 2020 an

Das Progressive-Metal-Kraftpaket Kadinja aus Frankreich kündigten heute ihre große DNA China Tour 2020 für ihr neustes Album DNA (Dedication.Nostalgia.Addiction) an, erschienen am 27. September diesen Jahres via Arising Empire. DNA enthält 10 legendäre Cover-Songs aus den späten 90ern / Anfang 2000 und ist damit eine Art Wiederbelebung von Rock / Metal Meisterwerken!

Kadinja: „China, we are back in 2020! After our last incredible tour there in last February, we are so excited to announce that we will be back for 15 shows to present to you our last album DNA“

DNA China Tour 2020

07.02.20 Shenzhen – HOU LIVE

08.02.20 Guangzhou – SD

09.02.20 Changsha – 46

11.02.20 Kunming – Modernsky Lab

12.02.20 Wuhan – VOX

13.02.20 Chongqing – Nuts

14.02.20 Chengdu – Little Bar

15.02.20 Xi’An – The Rule

16.02.20 Lanzhou – Kui

18.02.20Hangzhou – MAO

19.02.20 Shanghai – YYT Park

20.02.20 Harbin – Sublive

21.02.20 Changchun – Soundwave

22.02.20 Shenyang – Meidiqi

23.02.20 Beijing – Yue Space

Pressezitate:

„Das sind Coverversionen von Songs, wie sie sein sollten.“ – Rock Tribune

„KADINJA wagen es aber einen Schritt weiter und interpretieren Klassiker des Nu Metals in ihrem eigenen, djentigen Sound neu. Dabei ist es nicht nur der Sound, sondern auch stilistische Elemente, die Einfluss finden.. Vielleicht würden die Songs ja wirklich so klingen, wären sie 2019 geschrieben worden.“ – Fuze

„Kadinja klingen wie die perfekte Mischung aus Rock, Hardcore und Metal mit genug Drama, um beide Lager zufriedenzustellen. Wären sie eine Vinyl-LP, dann eine weiß-schwarze Splatter-Vinyl-LP!“ – RauteFM, Prog Rocks

„Den fünf Franzosen gelingt es, einige persönliche Favoriten aus ihrer Jugend mit einer gehörigen Portion „Kadinja-spice“ zu veredeln. Keine leichte Aufgabe, aber sie haben es mit Herzblut und Style geschafft!” – ProgSpace

„Spätestens, wenn KADINJA zum Abschluss ihre orientalisch angehauchte Version von SYSTEM OF A DOWNS “Aerials” im Balladenstil zum Besten geben, dann wünscht man sich die Neunzigerjahre zurück.“ – krachfink.de

“Ein starkes Coveralbum.” – WhiteRoom Reviews

DNA Tracklist:

01. Hot Dog

02. Points of Authority

03. Falling Away From Me

04. My Own Summer

05. This Is The New Shit

06. Spit It Out feat. Aaron Matts

07. Between Angels And Insects

08. Alive

09. Passive

10. Aerials

Kadinja ist eine fünfköpfige Progressive-Metal Band, die 2013 in Paris gegründet wurde. Noch im Dezember desselben Jahres hat die Band eine gleichnamige EP veröffentlicht, gefolgt von vielen Shows und Festivals wie dem Lower Tuned, Tech Fest oder Euroblast, zusammen mit Bands, die als Säulen der Progressive-Metal Szene gesehen werden (Heavy Metal Ninja, Skyharbor, Modern Day Babylon, Disperse, etc.).

Im Prozess ihres Stilverfeinerung und Findung ihrer technischen Identität veröffentlichte die Band ihr erstes Album Ascendandy (Klonosphere/Season Of Mist) im Februar 2017, das sowohl von Presse als auch Fans gelobt wurde. Dieses Datum markiert den Anfang der Karriere der Band, und nur wenig später wurden Kadinja eine feste Größe in der französischen Metal Szene, einerseits wegen dem ersten Album aber auch wegen der Karrieren und Auftritten der einzelnen Mitglieder. Lehrkurse wurden in Musikschulen in Europa (Music Acedamy International, etc.) und auf Festivals (UK Teck Fest, etc.) organisiert.

Um Ascendandy zu promoten wurden mehrere Touren in Europa gespielt, während denen Kadinja die Ehre hatten, die Bühne mit Bands wie AnimalS As Leaders, Devin Townsend Project, Monuments, Vola, Adagio, Klone, Betraying the Martyrs, The Algorithm, etc. zu teilen.

Das Album Super 90’ erschien am 18. Januar 2019 (Arising Empire/Nuclear Blast). Um ein größeres Publikum anzuziehen, das auch über die Metalszene hinausreicht, hat dieses Album einen konzeptionelleren Ansatz, ist eher auf der rockigen Seite und konzentriert sich mehr auf musikalische Techniken. Zu Super 90’ gab es eine große Promotion Kampagne, mit Touren in Europa und Asien und einem Auftritt in Los Angeles auf der Namm Show 2019.

Kadinja sind:

Philippe Charny Dewandre | Gesang

Pierre Danel | Gitarre

Quentin Godet | Gitarre

Steve Tréguier | Bass

Morgan Berthet | Schlagzeug

