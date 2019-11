Ivar Bjornson: kuratiert das „Fire In The Mountains“ Festival 2020

Enslaved kündigen eine einzigartige Zusammenarbeit für das kommende Jahr an: Die Band ist nicht nur der erste veröffentlichte Act für das Fire In The Mountains Festival. Gitarrist Ivar Bjornson wird zudem der erste Gastkurator sein, der ganze Elemente der Veranstaltung organisiert. Das Fire In The Mountains Festival findet vom 11. bis zum 12. Juli auf der Heart Six Ranch in Moran, Wyoming statt.

Das Festival über die Zusammenarbeit:

„Nur wenige Bands bauen ein derart unglaubliches musikalisches Erbe auf, wie ENSLAVED es in den letzten drei Jahrzehnten erschaffen haben. Die Band erfindet sich immer wieder neu, besitzt jedoch zugleich einen stetigen Sinn für ihre eigene Identität und Integrität. Ihre Musik, ihre vorwärts gerichtete Ethik und die Ehrlichkeit der Menschen dahinter hatte auf uns als Gründer des Events einen enormen Einfluss – aus diesen Gründen sind wir wahnsinnig stolz darauf, ENSLAVED als Headliner für 2020 ankündigen zu dürfen. Das Publikum wird Zeuge einer einzigartigen Show der nordischen Metal Lords werden, die dieses Set unter den Sternen spielen, umgeben von den wunderschönen Rocky Mountains.“

Ivar Bjornson:

„Es erfüllt uns mit Freude, Teil dieser Ankündigung für das Fire In The Mountains 2020 zu sein. Diese wunderschöne Region des guten alten Vinlands zu besuchen und Teil eines Outdoor Festivals zu werden ist nicht mehr und nicht weniger als ein Traum, der wahr wird. Wir werden eine einzigartige Show bieten und können es gar nicht erwarten, dieses Wochenende mit den anderen Künstlern, dem Publikum und den engagierten Menschen hinter diesem Festival zu verbringen! Auf zu den Bergen!“

Neben dieser exklusiven Erfahrung wird Ivar Bjornson als Gastkurator ein Feature Showcase präsentieren. Es trägt den Namen On Wings Over Utgard und verspricht bereits jetzt, ein denkwürdiges Element des Festivals zu werden. Teil dieser Präsentation werden einige musikalische Acts von Ivar selbst ausgewählt, ebenso wie einige andere Elemente, welche das Festival nach und nach ankündigen wird.

Ivar Bjornson fügt hinzu: „Es ist eine unglaubliche Ehre, der erste Gastkurator des ‚Fire In The Mountains‘ Festivals zu werden. Ich habe mich dazu entschlossen, meinem Kuratoren Showcase den Namen „On Wings Over Utgard“ zu geben, inspiriert von der Thematik des kommenden ENSLAVED Albums. Der moderne Mensch hat vergessen, dass auch Chaos, Dunkelheit und Zerfall ein ebenso wichtiger und wunderschöner Bestandteil unseres Lebens sind wie all die Jugend, die Glückseligkeit und das Licht, mit dem wir uns im Zeitalter der (Dis-)Information überfüttern. Welch passendere szenische Metapher gibt es, diesen Teil der allumgreifenden Vision auf dem ‚Fire In The Mountains‘ Festival, umgeben von wilder, chaotischer Natur wahr werden zu lassen. Ich kann es gar nicht erwarten, euch all die Künstler zu zeigen, die ich eingeladen habe, um dies lyrisch und klangbildlich zu untermalen! Ich danke Shane und dem Festival Team für diese Möglichkeit.“

Enslaved veröffentlichten ihr letztes Studioalbum E. im Oktober 2017. Zuletzt veröffentlichten die Norweger ein Musikvideo ihrer Cover Version von Röyksopp’s E., welches als Bonus Track der digitalen Version von E. erschien.

Schaut euch das Musikvideo hier an:

Mehr über Enslaved:

