Hate: kündigen Europatour im Vorprogramm von Suffocation und Belphegor an

Die polnischen Death/Black Metaller Hate haben ihr aktuelles Album Auric Gates Of Veles im Juni über Metal Blade Records veröffentlicht. Nach diversen Touren und Festivalauftritten, kündigt die Band jetzt ihre erste Tour für das neue Jahr an!

Die beiden Legenden Suffocation und Belphegor kommen zum zweiten Mal unter dem Motto Europe Under The Black Death Metal Fire zusammen, präsentiert von The Flaming Arts Agency. Diesmal wird das Paket durch die allseits bekannten polnischen Gotteslästerer Hate aufgewertet.

Die Tour umspannt ganz Europa, vom äußersten Süden bis zum äußersten Norden, über einen Monat Konzerte und mehr als 30 Shows, dieser Lauf ist für die extremen Metal-Liebhaber einfach nicht zu übersehen. Als Teil dieser großartigen Besetzung bereiten Hate eine Show vor, die das Publikum nicht so schnell vergessen wird.

Suffocation

+ Belphegor

+ Hate

Sat 22.02 – Helsinki (FIN) „Aaniwalli“

Sun 23.02 – Tampere (FIN) „Klubi“

Tue 25.02 – Stockholm (SWE) „Slaktkyrkan“

Wed 26.02 -Malmo (SWE) „PlanB“

Thu 27.02 – Aalborg (DEN) „Studenterhuset“

Fri 28.02 – Berlin (GER) „Orwo Haus“

Sat 29.02 – Prague (CZE) „Futurum“

Sun 01.03 – Kosice (SVK) „Collosseum“

Mon 02.03 – Bucharest (ROM) „Quantic Club“

Wed 04.03 – Sofia (BLG) „Mixtape5“

Sun 08.03 – Venice (ITA) „Revolver Club“

Wed 11.03 – Milan (ITA) „Legend Club“

Thu 12.03 – Lyss (SUI) „Kufa“

Fri 13.03 – Wil (SUI) „Gare de Lion“

Tue 17.03 – Bilbao (SPA) „Stage Live“

Wed 18.03 – Santiago (SPA) „Capitol“

Thu 19.03 – Porto (POR) „Hard Club“

Fri 20.03 – Lisbon (POR) „RCA Club“

Sat 21.03 – Madrid (SPA) „Independence“

Sun 22.03 – Barcelona (SPA) „Razzmatazz“

Wed 25.03 – Saarbrucken (GER) „Garage“

Thu 26.03 – Oberhausen (GER) „Helvete“

Fri 27.03 – Leipzig (GER) „Felsenkeller“

More dates t.b.a.

Other Hate live shows:

15/03/20 CZ – Ostrava – Necro Metal Pilgrims

22-23/07/20 PT – Laurus Nobilis Fest

31/07-01/08/20 IE – Cork – Monolith Festival

15/08/20 PL – Wroclaw – Siekiera Fest