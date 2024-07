Blacktoothed: veröffentlichen neue Single „Hell’s Paradise“ nebst Video

Die neue Single Hell’s Paradise von Blacktoothed beschreibt Gitarrist Matti als „das Gefühl, gelähmt und im eigenen Kopf gefangen zu sein, gegen die Zeit zu rennen, in einem Paradoxon von reichlich Zeit (Paradies) und dem Kampf, sie weise zu nutzen (Hölle).“ Klingt heftig. Der Song, auf dem Felix Fröhlich von Bite als Gast singt, ist dagegen recht melodisch geraten.

Hell’s Paradise ist ab sofort auf allen bekannten Streaming-Plattformen über Arising Empire erhältlich.

Im Juli/August könnt ihr Blacktoothed im Vorprogramm von The Amity Affliction bei deren Playing Let The Ocean Take Me in Full Tour erleben:

11.08. Leipzig @ Conne Island

13.08. Berlin @ SO36

20.08. Köln @ Essigfabrik

Blacktoothed im Web:

https://www.instagram.com/blacktoothed

https://www.facebook.com/blacktoothed