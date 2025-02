Aviana: haben ihre brandneue Single „Storm Ablaze“ veröffentlicht

Die schwedische Metalcore-Macht Aviana ist mit voller Wucht zurück und präsentiert ihre mitreißende neue Single Storm Ablaze. Bekannt für ihre intensiven Klanglandschaften und unaufhaltsame Energie, überschreitet Aviana weiterhin Grenzen und festigen ihren Platz unter den Schwergewichten des modernen Metalcore.

Nach dem überwältigenden Erfolg ihres 2022 erschienenen Albums Corporation, das auf Spotify bereits über 32 Millionen Streams verzeichnen konnte, beweisen Aviana erneut, warum sie zu den eindrucksvollsten Acts der Szene gehören.

Storm Ablaze kombiniert donnernde Riffs, düstere Melodien und gnadenlose Intensität und hebt ihren Sound auf ein völlig neues Level.

20.02.2025 Minneapolis, MN – Varsity Theater

21.02.2025 Chicago, IL – Bottom Lounge

22.02.2025 Detroit, MI – St Andrews Hall

23.02.2025 Lakewood, OH – The Roxy

25.02.2025 Pittsburgh, PA – Preserving Underground

26.02.2025 Toronto, ON – Opernhaus

27.02.2025 Montreal, QC – Beanfield Theater

28.02.2025 Boston, MA – Paradise Rock Club

29.02.2025 New York, NY – Gramercy Theater

01.03.2025 Philadelphia, PA – The Foundry

02.03.2025 Baltimore, MD – Soundstage

05.03.2025 Richmond, VA – Canal Club

06.03.2025 Charlotte, NC – The Underground

07.03.2025 Cincinnati, OH – Bogart’s

08.03.2025 Nashville, TN – Eastside Bowl

09.03.2025 Atlanta, GA – Masquerade (Hell)

11.03.2025 Tampa, FL – The Orpheum

13.03.2025 Houston, TX – White Oak Music Hall

14.03.2025 Dallas, TX – South Side Music Hall

15.03.2025 San Antonio, TX – The Rock Box

18.03.2025 Albuquerque, NM – El Rey

19.03.2025 Mesa, AZ – Nile Theater

20.03.2025 Los Angeles, Kalifornien – Echoplex

21.03.2025 Santa Ana, Kalifornien – Observatory

22.03.2025 Roseville, Kalifornien – Goldfield

23.03.2025 Portland, Oregon – Hawthorne Theatre

24.03.2025 Boise, Idaho – The Shredder

26.03.2025 Seattle, Washington – El Corazon

29.03.2025 Salt Lake City, Utah – The Complex

30.03.2025 Denver, Colorado – Gothic Theater