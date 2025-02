Das internationale Kollektiv Ork kehrt mit Neuigkeiten zu ihrem neuen Album Firehose Of Falsehoods zurück. Das Album, ihr erstes seit dem gefeierten Screamnasium von 2022, wird am 21. März bei Kscope veröffentlicht und ist auf Coke-Bottle Green Vinyl LP, klassischer schwarzer Vinyl LP, CD und digital erhältlich. Die Ankündigung folgt auf eine jüngste Flut an Aktivitäten, bei der ORk die Singles Blast Of Silence, Putfp und zuletzt Mask Becomes The Face veröffentlichten.