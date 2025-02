Spiritual Cramp: veröffentlichen „Live At The BBC“

Die San Francisco-Punks Spiritual Cramp haben gestern die EP Live At The BBC veröffentlicht. Aufgenommen in den legendären Maida Vale Studios in London am 6. Dezember 2023 für die Rockshow von Radio 1 mit Daniel P Carter, enthält die Veröffentlichung Liveversionen von Singles aus ihrem selbst betitelten Debütalbum. Live At The BBC wurde von Simone Lombardi und Ross Saunders produziert, bearbeitet und gemischt. HIER könnt ihr euch die Aufnahmen anhören!

Spiritual Cramps Mischung aus Talking Heads und Stiff Little Fingers findet eine Balance zwischen aggressiven Protestsongs und persönlichen Texten, die vom Aufwachsen und den Kämpfen der Bandmitglieder in der Bay Area von San Francisco erzählen. Die Band geht ihren eigenen Weg und erntet dafür weltweit viel Applaus. Seit ihrer Gründung 2017 haben Spiritual Cramp eine Handvoll EPs veröffentlicht, gefolgt von ihrem Debütalbum, das hierzulande im Juni vergangenen Jahres erschienen ist. Seit der Veröffentlichung des Albums war die Band mit Rise Against, The Hives, Death From Above 1979, Militarie Gun und White Reaper unterwegs und werden demnächst mit Bad Nerves auf Tour gehen.

Live At The BBC Trackliste

1. Better Off This Way (Live At The BBC)

2. Herberts On Holiday (Live At The BBC)

3. Slick Rick (Live At The BBC)

4. Talkin’ On The Internet (Live At The BBC)

