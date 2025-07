Spiritual Cramp: veröffentlichen Single „At My Funeral“ und kündigen neues Album „Rude“an

San Franciscos Punk-Exzentriker Spiritual Cramp melden sich mit ihrem zweiten Album Rude zurück, das am 24. Oktober über Blue Grape Music erscheint!

Produziert vom Grammy-Gewinner John Congleton, gemixt von Carlos de la Garza und mit einem Feature der gefeierten US-Singer-Songwriterin Sharon Van Etten, markiert Rude einen massiven Sprung nach vorne für die Band – musikalisch wie emotional.

Nach mehreren gefeierten EPs und ihrem Debütalbum zünden Spiritual Cramp auf Rude die nächste Stufe. Zum ersten Mal wurden die Songwriting-Aufgaben auf die gesamte Band verteilt – nicht mehr nur auf Frontmann Michael Bingham und Bassist Michael Fenton. Das Ergebnis: ein ekstatischer Mix aus New-Wave-Fieber, Indie-Attitüde, Oldschool-Punk-Vibes, dazu Dub- und Hip-Hop-Einflüsse. All das hört man schon in der ersten Single At My Funeral – ein mitreißender Banger mit fetten Riffs, pumpenden Rhythmen und Binghams gewohnt selbstironischem Charme. Das von Sean Stout gedrehte Video zollt dem legendären Clip zu Pharcyde’s The Drop-Tribut – Bingham läuft rückwärts durch die Straßen von San Francisco.

Hier geht’s zum Video:

Mit Rude finden Spiritual Cramp eine neue Balance zwischen der Frechheit, emotionalen Verletzlichkeit und rohen Energie, die bereits auf ihrem Debüt zum Vorschein kam. „Wenn man sich auf sich selbst und die Menschen um einen herum konzentriert, kann man seine eigene Straßenseite sauber halten“, sagt Bingham. „Und wenn ich das Gegenteil davon sehe, macht mich das irgendwie wütend – davon handeln viele dieser Songs.“

Das Album liest sich wie ein Liebesbrief an San Francisco, während Los Angeles – wohin Bingham kurz vor dem Debüt zog – den ungepflegten Gegenpol darstellt. „Mein Fundament liegt in San Francisco. Und von dort aus kann ich überall hingehen und ich selbst sein“, sagt Bingham.

Rude – Trackliste:

1. I’m An Anarchist

2. Go Back Home

3. At My Funeral

4. Automatic

5. You’ve Got My Number feat. Sharon Van Etten

6. I Hate The Way I Look

7. Interlude

8. Violence In The Super Market

9. True Love (Is Hard To Find)

10. Crazy

11. Young Offenders

12. New Religion

13. People Don’t Change

Spiritual Cramp online:

https://www.facebook.com/spiritualcramptv

https://www.instagram.com/spiritualcramptv/