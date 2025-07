Simon Mason – Ein Mord Im November – Ein Fall Für DI Wilkins

Buchtitel: Ein Mord Im November – Ein Fall Für DI Wilkins

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 400 Seiten

Genre: Science Fiction

Release: 28.05.2025

Autor: Simon Mason

Verlag: Goldmann Verlag

Buchform: Paperback, Klappenbroschur

ISBN-Nummer: 978-3-442-49564-1

Das Buch Ein Mord Im November – Ein Fall Für DI Wilkins ist ein Kriminalroman aus der Feder von Simon Mason. Die Geschichte erschien am 28.05.2025 in deutscher Sprache und umfasst 400 Seiten. Die deutsche Erstausgabe wird vom Goldmann Verlag als Paperback mit Klappenbroschur veröffentlicht. Das Buch wurde von Sabine Roth aus dem Englischen übersetzt, der Originaltitel lautet A Killing In November und erschien ursprünglich bei Hachette. Der Krimi bietet einen fesselnden Mix aus klassischem Ermittlungsroman und moderner Erzählweise. Mit seinem klaren, temporeichen Stil nimmt der Autor die Leserinnen und Leser mit in einen aufregenden Mordfall, der im November spielt. Fans von intelligent konstruierten Kriminalfällen kommen hier auf ihre Kosten.

Die Story von Ein Mord Im November – Ein Fall Für DI Wilkins:

DI Ryan Wilkins kennt die Universität Oxford nur aus Erzählungen. Er wuchs in einem Trailerpark auf und fühlt sich von der traditionsreichen, privilegierten Welt der Elite eher abgestoßen. Doch genau dorthin verschlägt es ihn jetzt – ein brutaler Mord an einer jungen Frau bringt ihn in eines der ehrwürdigen Colleges. An seiner Seite ermittelt DI Ray Wilkins, sein Namensvetter, der aus einer wohlhabenden nigerianisch-britischen Familie stammt und selbst an Oxford studiert hat. Die beiden, so unterschiedlich wie Tag und Nacht, sollen klären, wer die junge Unbekannte getötet hat, deren Leiche im Büro von Sir James Osborne, dem stellvertretenden Leiter von Barnabas Hall, entdeckt wurde. Die Ermittlungen verlangen Feingefühl und diplomatisches Geschick, Eigenschaften, die Ryan nicht gerade zugeschrieben werden. Dafür besitzt er einen scharfen Blick fürs Detail. Zusammen mit Ray stößt er auf Hinweise, die auf eine alte Schuld hindeuten – und die bald noch weitere Menschenleben kosten könnte.