Blacktoothed: veröffentlichen neue Single/Video „Time Bomb“ aus ihrem kommenden Album „Headway“

Time Bomb ist die fünfte Singleauskopplung von Blacktoothed aus ihrem kommenden Album Headway, das im Januar 2025 über Arising Empire erscheint.

Der Track präsentiert einen frischen, modernen Sound, angetrieben von pulsierenden Beats und dem starken Einsatz von autotuned Vocals als zentrales Stilelement. Elektrisch verzerrte Gitarrenriffs verleihen dem Song eine scharfe, futuristische Note, während Time Bomb den vielleicht brutalsten Breakdown in der Geschichte der Band liefert. Visuell macht der Song ebenso viel Spaß: Nicht nur der Titel, sondern auch das dazugehörige Musikvideo verweist spielerisch auf den Look und die Stimmung von Popvideos der späten 2000er Jahre und ist fast eine Hommage an diese Ära.

Die Band sagt über den Song: „We love Time Bomb – the mix of beats in the verses and the old-school chorus is just so much fun, especially live.“

Headway markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Karriere von Blacktoothed und zeigt ihre Entwicklung und ihr Wachstum als Musiker. Das Album ist ein Zeugnis für ihr unermüdliches Streben nach musikalischer Exzellenz, wobei jeder Track sorgfältig ausgearbeitet wurde, um ein unvergessliches Hörerlebnis zu bieten. Die Fans erwartet ein reichhaltiger Wandteppich aus alternativem Rock, durchdrungen von kraftvollen Texten und fesselnden Melodien, die die Seele ansprechen. Blacktootheds Headway wird ein Meilenstein in der modernen Rockszene sein und ihren Platz als einer der überzeugendsten Acts des Genres festigen. Mit seiner rohen Ehrlichkeit, seinen kraftvollen Darbietungen und seinem innovativen Sound verspricht das Album, sowohl langjährige Fans als auch neue Hörer zu fesseln.

Seid gespannt auf die Veröffentlichung von Headway am 24. Januar 2025 und taucht in die elektrisierende Welt von Blacktoothed ein.

Time Bomb hier streamen und anschauen:

Ab sofort erhältlich auf allen DSPs.

Vorbestellung von Headway als CD zusammen mit einzigartigen Merch-Optionen im Arising Empire Online Shop:

Headway – Tracklisting:

1. Get Me Down

2. Antidote

3. True Colours

4. Fight

5. Novocaine

6. Hell’s Paradise Feat. Felix Fröhlich (Bite)

7. Walls

8. Time Bomb

8. Carried Away

Erlebt Blacktoothed live an den folgenden Terminen:

Miss May I – Apologies For The Weak In Full

Special Guests: Blacktoothed, Cabal, Acres

16.12. Backstage, Munich

17.12. Hole44, Berlin

19.12. Logo, Hamburg

Mehr Infos zu Blacktoothed findet ihr hier:

Blacktoothed sind:

Hendrik | Gesang

Mathilde | Gitarre

David | Schlagzeug

Blacktoothed online:

https://www.instagram.com/blacktoothed

https://www.facebook.com/blacktoothed