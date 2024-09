Our Mirage: mit neuem Release und Video

Die aufstrebende Heavy-Band Our Mirage präsentiert ihr neuestes Musikvideo zur Single Right Now, das jetzt über Arising Empire veröffentlicht wurde! Die neueste Veröffentlichung zeigt eine mutigere und intensivere Seite der Band und führt die Zuschauer auf eine bewegende emotionale Reise. Right Now hebt die kreative Stärke der Band hervor und fasziniert sowohl durch musikalische Komplexität als auch durch packendes visuelles Storytelling. Das Video verströmt eine geheimnisvolle Aura und weckt Vorfreude auf die zukünftige musikalische Richtung der Band.

Zusätzlich freut sich Our Mirage, ihre bevorstehende Tour durch Deutschland anzukündigen. Fans haben die Gelegenheit, sich in die Live-Interpretationen ihrer Musik einzutauchen. Diese kommenden Auftritte bieten authentische Konzerterlebnisse und stärken die tiefgreifende Verbindung zwischen der Band und ihrem Publikum.

Die Veröffentlichung von Right Now markiert den Beginn einer neuen Ära für Our Mirage und bietet einen spannenden Ausblick auf weitere innovative Musik, die noch kommen wird.