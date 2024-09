Enemies Everywhere: veröffentlichen Debüt-EP „Endless Discord“

Die finnische Extreme-Metal-Band Enemies Everywhere veröffentlichten am 13. September ihre Debüt-EP Endless Discord. Die vier Tracks umfassende EP zeigt die Vision der Band für modernen Deathcore. Im Mittelpunkt der Songs stehen groovige Riffs, monumentale Refrains, schwere Breakdowns und unmenschliche Extreme-Vocals, die bereits in den zuvor veröffentlichten Singles God Of Pain und Cursed zu hören waren.

Gegründet Anfang 2022, hat Enemies Everywhere mit ihren ersten Veröffentlichungen schnell Erfolge gefeiert. Ihre Interpretation von Extreme Metal wurde von der Community begeistert aufgenommen und bescherte der Band nicht nur einen Plattenvertrag, sondern auch einen Auftritt beim legendären Bloodstock Festival (UK) in diesem Sommer. Das Veröffentlichen der ersten Sammlung von Songs ist ein bedeutender Meilenstein für die Band:

„Wir sind unglaublich stolz, unsere Debüt-EP zu veröffentlichen! Der Prozess war herausfordernd, aber auch unglaublich lohnend, und wir sind sehr zufrieden mit dem Endergebnis. Endless Discord ist brutal, melodisch, technisch, groovig und überraschend – es repräsentiert alles, wofür unsere Band musikalisch steht. Wir hoffen, dass die Leute es genauso lieben werden wie wir!“

Endless Discord zeigt, was den finnischen Deathcore der 2020er ausmacht. Alle Tracks wurden in Schweden von Buster Odeholm (Humanity’s Last Breath, Thrown, Currents, Shadow Of Intent) gemischt und gemastert.

Tracklist:

God of Pain Cursed Rains of Damnation Endless Discord

Endless Discord Credits:

Musik: Otso Saano & Atte Laru

Texte: Otso Saano, Veikka Laru (& Atte Laru auf Rains of Damnation)

Produziert & aufgenommen: Atte Laru

Gemischt & gemastert: Buster Odeholm