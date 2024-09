SillyKatfish: veröffentlicht seinen neuen Song „Lost At Sea Forever (feat. Vera Wick)“

Adaireus Ancar war gerade dreizehn Jahre alt geworden, als er seine Liebe zur Musik entdeckte. Während er den Soundtrack von Doom Eternal hörte, entfachte die Musik seine Begeisterung für die musikalischen Möglichkeiten der Gitarre – der Rest ist Geschichte. Auf seiner musikalischen Reise begann Adaireus mit dem Bass, erkannte jedoch schnell die Vielseitigkeit der Gitarre und wollte einfach mehr. Kurz darauf erwarb er eine 6-saitige, 7-saitige und 8-saitige E-Gitarre, um eine Fülle von Noten direkt an seinen Fingerspitzen zu haben.

Derzeit, im Alter von sechzehn Jahren, hat Adaireus mehrere Songs und ein Album unter dem Künstlernamen SillyKatfish online veröffentlicht. Obwohl Metal sein Lieblingsgenre ist, kombiniert Adaireus oft elektronische Musikinstrumente mit seinem reinen Gitarrenspiel, um seine Musik zu erschaffen. Künstler, die Adaireus’ Musik beeinflusst haben, sind unter anderem Mick Gordon, Dimebag Darrell, Plini, John Petrucci und James Hetfield.

Wenn Adaireus nicht in seinem Zimmer sein nächstes Meisterwerk komponiert, kann man ihn auf den Fluren seiner Highschool spielen sehen oder bei lokalen Auftritten und Konzerten an der Southeastern Louisiana University antreffen. Mit etwas Glück könnte man ihm auch an einem beliebigen Tag in der Stadt Hammond, Louisiana, begegnen, wie er in seiner eigenen musikalischen Welt die Saiten zupft.

Für die Zukunft plant Adaireus, weiterhin täglich zu üben, um in seinem Gitarrenspiel so virtuos wie möglich zu werden, und er ist gespannt, was noch auf seinem musikalischen Weg entdeckt werden kann. Er ist ein ehrgeiziger, junger Künstler, der davon träumt, seine Leidenschaft zu einer lebenslangen Karriere zu machen.