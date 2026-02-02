Our Mirage: veröffentlichen neue Single „The Chase“ feat. Elwood Stray

Our Mirage haben mit der Veröffentlichung ihres brandneuen Albums Fractured Minds eine neue Ära eingeläutet – ein Album, das ihren Aufstieg nicht nur fortsetzt, sondern ihren Status als eine der einflussreichsten Metalcore-Bands weltweit festigt.

Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, haben sie ein Video zur neuen Single The Chase feat. Elwood Stray veröffentlicht. Seht es euch hier an:

Nach einem fulminanten Album-Zyklus, der 2025 begann, erlebten Our Mirage einen unaufhaltsamen Aufstieg. Was mit einem stetigen Wachstum begann, entwickelte sich schnell zu einem internationalen Erfolg, der die Band zu den meistgestreamten Metalcore-Acts weltweit machte. Mit jeder Veröffentlichung wurde ihr Publikum lauter, vielfältiger und stärker mit dem emotionalen Sound der Band verbunden.

Fractured Minds fühlt sich wie der logische nächste Schritt an – und gleichzeitig wie eine mutige Weiterentwicklung. Das Album taucht tief in die Themen innerer Konflikte, mentaler Belastung und emotionaler Zerrissenheit ein und verwandelt Verletzlichkeit in hymnische Wucht. Our Mirage balancieren wuchtige Riffs mit mitreißenden Melodien und rohen, ehrlichen Texten und verfeinern so ihren Sound, der sie zum Durchbruch geführt hat, und schärfen ihn gleichzeitig noch weiter.

Was die Band schon immer auszeichnete, war ihre Fähigkeit, moderne Metalcore-Intensität mit echter emotionaler Tiefe zu verbinden – und auf Fractured Minds wird diese Balance auf die Spitze getrieben. Die Songs knallen rein, hallen aber lange nach und wirken weit über den finalen Breakdown hinaus.

Unser TFM-Redakteur Florian W. hat sich das neue Meisterwerk zu Gemüte geführt. Hier findet ihr seine Meinung zu Fractured Minds:

Von ihrer wegweisenden Tournee 2025 bis zur jetzigen Veröffentlichung von Fractured Minds haben Our Mirage bewiesen, dass ihr Aufstieg kein Zufall ist. Dieses Album fängt nicht nur den aktuellen Stand der Band ein, sondern zeigt auch, wohin die Reise geht. Und angesichts der Dynamik, die sie umgibt, sind Our Mirage nicht länger nur Teil der globalen Metalcore-Szene – sie prägen sie maßgeblich.

Our Mirage – Live-Termine:

05.02.26 – Hannover, Kulturzentrum Faust

06.02.26 – Hamburg, Molotow

07.02.26 – Göttingen, Musa

11.02.26 – Leipzig, Conne Island

12.02.26 – Berlin, Hole 44

13.02.26 – Münster, Sputnikhalle

14.02.26 – Bremen, Tower

20.02.26 – Stuttgart, Im Wizemann (Club)

21.02.26 – Köln, Essigfabrik

14.03.26 – Essen, Zeche Carl

Our Mirage online:

https://www.facebook.com/ourmirageband

https://www.instagram.com/ourmirageband