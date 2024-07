Die indischen Progressive-Death-Metal-Meister Ec{c}entric Pendulum enthüllen Details zum kommenden Album Perspectiva Invertalis!

Die in Bengaluru ansässige Progressive-Death Metal-Band Ec{c}entric Pendulum ist stolz, bekannt zu geben, dass ihr neues Album mit dem Titel Perspectiva Invertalis am 6. September über Subcontinental Records veröffentlicht wird. Das neue Werk – erhältlich als CD, Vinyl und digital – enthält sieben neue Tracks im Stil von Cynic, Death und Opeth!

Seht euch den Album-Teaser hier an:

Playthrough-Video von Narcissistic Myopia feat. Schlagzeuger Kevin Paradis: hier

Bestellt euch Perspectiva Invertalis auf Bandcamp vor: https://bit.ly/45Qmkm8

Perspectiva Invertalis bieter die Rückkehr eines der ursprünglichen Mitglieder, des Gitarristen Ashish Kumar, neben Gründungsmitglied Arun Natarajan (auch Moral Collapse) und der neu entdeckten Kraft und technischen Zauberei des Schlagzeugers Kevin Paradis von Benighted und Ne Obliviscaris.

Die Band hat das Album während der Pandemie fertiggestellt und in ihren jeweiligen Studios auf der ganzen Welt gespielt. Kevin Paradis hat seine Tracks in Frankreich aufgenommen und die restlichen Teile wurden größtenteils in Indien und einige in Deutschland aufgenommen. Der Song In Pretence zeigt auch das Talent von Hannes Grossmann (ehemaliger Schlagzeuger von Necrophagist, Obscura). Arjun Mulky und Ankit Suryakanth verstärken das Fundament mit ihrer unerbittlichen Rhythmusgruppe weiter und rekonstruieren die aggressive, geheime Struktur des Extreme Metal durch ein kompliziertes Zusammenspiel von Riffs. Jeder Track ist ein Labyrinth für sich, mit unbarmherzigen Melodien und Soli, die sich gegenseitig ergänzen und die Zuhörer/Zuschauer sofort in ihren Wirbel aus sorgfältig zusammengestellten Klängen einbeziehen.

Das Album basiert auf einer lateinischen Phrase, die sich mit „umgekehrte Perspektive“ übersetzen lässt und enthält sieben Songs im typischen Progressive-Death-Thrash-Metal-Stil der Band. Die Texte handeln von menschlichen Unzulänglichkeiten, Gier und anderen negativen Eigenschaften, die von den Unruhen zwischen der Menschheit und den verschiedenen Rassen sprechen. Es hat auch eine primitive Zeitlinie, die nicht das menschliche Verhalten im 20. Jahrhundert widerspiegelt, sondern eher das des 16. oder 17. Jahrhunderts, das Streben nach Gold, Land, Frauen, Vergnügen, Religion, Ritualen, Gott, Schönheit und anderen materiellen Freuden. Es spricht von der Kurzsichtigkeit, die zum ultimativen Chaos und Untergang aller Schöpfung führt. Daher liefert es eine völlig „umgekehrte Perspektive“ von dem, was gut und was böse ist.

Perspectiva Invertalis – Tracklist:

1. Churning Of The Blood Ocean

2. In Pretence

3. Encaged Visions Of The Unobstructed

4. Cyclic Vicissitude

5. In Exile

6. Narcissistic Myopia

7. Immersed In Reverence

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Mixing & Mastering: Kevin Paradis

Bandlogo: Arjun Mulky

Fotos: Sharath Holla, Stefan Craduta

Playthrough-Video: Daniel Sharma

Ec{c}entric Pendulum sind:

Ashish Kumar – Gitarre

Ankit Suryakanth – Gitarre

Arjun Mulky – Gitarre

Arun Natarajan – Gesang, Bass, Gitarre

Kevin Paradis – Schlagzeug (Gast)

Vibhas Venkatram – Schlagzeug

Hannes Grossmann – Schlagzeug auf In Pretence (Gast)

Ec{c}entric Pendulum online:

https://www.facebook.com/EccentricPendulum1/

https://www.instagram.com/eccentric_pendulum/