Into My Vault: Deutschlands Neue Rockstimme

Into My Vault haben einen Lauf! Erst 2017 in Hamburg gegründet, arbeiteten sie für ihre erste Veröffentlichung Sacred Place direkt mit Sylvia Massy zusammen, die bekannt ist für ihre Arbeit mit Bands wie den Red Hot Chili Peppers, System Of A Down, Tool, Johnny Cash und vielen anderen. Als Produzent konnte ECHO-Gewinner Peter Keller gewonnen werden. Die erste Single Sacred Place wurde für das VOX-Format Mein Traumhaus Am Meer gepickt und überzeugt durch die Stimme von Sänger Michael Hutter. Absolut herausragend erinnert sie an große Rocksänger wie z.B. Scott Weiland und Eddie Vedder, hat darüber hinaus aber ihren unverwechselbar frischen und einzigartigen Style. Into My Vault tourten 2018 erfolgreich mit Bands wie Theory Of A Deadman und Seether und sind nun in die Chefrock-Studios in Hamburg eingezogen, wo sie mit Produzent Peter Keller an ihrem Debüt-Album arbeiten, das für 2020 angesetzt ist.

Die neue Single What You Feel (6.12.2019) handelt vom Handeln. „Take me to the place where your fire burns“ – Tu das, wofür du brennst. Mach was du fühlst und lasse dich dabei nicht einschränken. Es steckt alles in Dir. Das Streben nach glücklich sein, die große Frage, was Glück ist – das beschäftigt uns immer wieder und fast jeden Tag. Am Ende kommt man oft zum Schluss einfach das zu tun, was das Herz einem erzählt.

Zitate:

„Von Anfang an Vollgas!“ – Elbe Jeetzel Zeitung

„..and if you close your eyes, Michael’s voice carry certain elements reminding you of a guy called

Eddie Vedder.. – Reflections of Darkness Magazine