Kevin Paradis: schließt sich Ne Obliviscaris für die EU/UK-Tournee an und teilt Drum Play-Through

Die Progressive Metal-Band Ne Obliviscaris hat jetzt bekannt gegeben, dass Schlagzeuger Kevin Paradis (Benighted, Mithridatic, etc.) auf den kommenden Headliner-Touren der Band Schlagzeug spielen wird! Um diesen Zusammenschluss zu feiern, hat Paradis den Song Equus von Ne Obliviscaris‚ neuem Album Exul, das jetzt erschienen ist, mit einem Drumplayer unterlegt. Seht euch das Video hier an:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Ne Obliviscaris kommentieren: „Wir freuen uns sehr, ankündigen zu können, dass Kevin Paradis uns auf unserer Exul-Welttournee begleiten wird, die nächste Woche in Europa beginnt! Dieser unglaubliche französische Schlagzeuger, der unter anderem für seine Arbeit bei Benighted bekannt ist, war die erste Person, die wir angesprochen haben, nachdem wir uns überlegt hatten, wen wir zum Vorspielen für die Band einladen könnten. Wir waren alle begeistert von seinem Spiel und davon, wie schnell er sich mit dem Material verbunden fühlte, als er anfing, unsere Songs zu lernen, und wir sind begeistert, dass er uns auf unserer Tour begleitet.“

Kevin Paradis fügt hinzu: „Ne Obliviscaris an mich herantraten, sah ich darin eine großartige Gelegenheit, bedeutungsvolle und temperamentvolle Musik zu spielen, die verschiedene Stimmungen zu großartigen Songs verbindet, und ich fühle mich geehrt, dass die Band mir ihr Vertrauen für ihre bevorstehenden Exul-Touren schenkt. Das Lernen und Einstudieren der Songs war bereits ein großes Vergnügen und eine große Herausforderung. Aber jetzt kann ich es kaum erwarten, diese Musik mit euch live zu erleben und meine Fähigkeiten als Schlagzeuger in den Dienst der wunderschönen Musik von Ne Obliviscaris zu stellen.“

Ne Obliviscaris‚ Europa- und UK-Tour hat am 5. Mai begonnen! Für alle anstehenden Live-Termine und Tickets besucht ihr die Website der Band hier.

Exul ist ab sofort erhältlich! Das atemberaubende Video der Band zum neuen Song Graal findet ihr hier.

Exul -Tracklisting: zu Exul (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Equus

2. Misericorde I – As The Flesh Falls

3. Misericorde II – Anatomy Of Quiescence

4. Suspyre

5. Graal

6. Anhedonia

Exul hier bestellen oder hier streamen/herunterladen.

Ne Obliviscaris Europatour

+Persefone +Asymmetric Universe

05 May 23 Helsinki (FI) Tavastia

06 May 23 Tampere (FI) Klubi

08 May 23 Stockholm (SE) Hus 7

09 May 23 Oslo (NO) Bla

10 May 23 Copenhagen (DK) Pumpehuset

11 May 23 Hamburg (DE) Headcrash

13 May 23 Cologne (DE) Luxor

14 May 23 Antwerp (BE) Trix

16 May 23 Dublin (IE) Grand Social

17 May 23 Glasgow (UK) Slay

18 May 23 Manchester (UK) Rebellion

19 May 23 London (UK) Islington Academy

20 May 23 Leiden (NL) Gebr. de Nobel

21 May 23 Paris (FR) Petit Bain

22 May 23 Nantes (FR) Ferrailleur

24 May 23 Porto (PT) Hard Club

25 May 23 Lisbon (PT) RCA Club

26 May 23 Madrid (ES) Nazca

27 May 23 Barcelona (ES) Boveda

29 May 23 Solothurn (CH) Kofmehl Hall

30 May 23 Munich (DE) Strom

31 May 23 Vienna (AT) Viper Room

01 Jun 23 Prague (CZ) Futurum

02 Jun 23 Berlin (DE) Hole44

03 Jun 23 Leipzig (DE) Naumann

05 Jun 23 Bucharest (RO) @ Quantic Club **

07 Jun 23 Gdansk (PO) @ Mystic Festival**

**NeO Only

Die Schlagzeugaufnahmen für Exul, dem vierten Longplayer der australischen Extrem-Progressive-Metaller Ne Obliviscaris, begannen im März 2020. Dieser Zeitpunkt hat einen unheilvollen Beigeschmack, er markierte die pandemische Grenzlinie. In dem Monat trommelte Daniel Presland in Nashville, Tennessee, mit dem amerikanischen Produzenten Mark Lewis. Als die Flugausfälle zunahmen und die Grenzen geschlossen wurden, schaffte es Presland buchstäblich Stunden vor der Schließung der australischen Grenzen nach Hause. Lewis, Gitarrist Benjamin Baret und Bassist Martino Garattoni hatten nicht so viel Glück. Sie sollten in den darauffolgenden Tagen in Australien landen, um die Aufnahmen fortzusetzen, waren aber gezwungen, auf unbestimmte Zeit überseeisch zu bleiben. Da die Aufnahmestudios in Melbourne geschlossen waren, begann für Ne Obliviscaris eine langsame, langwierige und lebensverändernde zweijährige Arbeit an der Fertigstellung von Exul.

Was nach dem von der Kritik gefeierten Album Urn von 2017 eigentlich ein weiterer Aufschwung hätte sein sollen, wurde zum schwierigsten Moment in der Karriere von Ne Obliviscaris. Clean-Sänger und Violinist Tim Charles sagt, dass diese Zeit „uns fast völlig zerbrochen hätte“. Es war eine Zeit voller Tod, gescheiterter Beziehungen, Verzweiflung und finanzieller Verluste. Presland, der Schlagzeuger von Ne Obliviscaris seit 2005, trennte sich Anfang 2022 einvernehmlich, was die Pläne der Band erneut durchkreuzte.

Es gibt jedoch auch glückliche Zufälle, die sich in die Entstehung von Exul eingeschlichen haben. Die zusätzliche, unerwartete Auszeit ermöglichte es der Band, die Feinabstimmung vorzunehmen und sogar Teile neu zu schreiben, die vor der Pandemie bereits feststanden. Charles‚ Geigensolo am Ende von Graal ist ein gutes Beispiel dafür: Seine ursprüngliche Idee wurde nicht vollständig umgesetzt, bis er den Song Anfang 2021 wieder aufnahm und prompt einen neuen Teil einbrachte. Es war ein klassischer Aha-Moment, der den Song verbessert hat.

„Die Möglichkeit, einen Song für ein Jahr oder so fertig zu haben und dann darauf zurückzukommen, das zu finden, was man beim ersten Mal geliebt hat, und es vielleicht sogar in gewisser Weise zu verbessern, war ein schöner Silberstreif an all den Verzögerungen“, sagt Charles. „Ich glaube, weil wir so viele Verzögerungen hatten, die außerhalb unserer Kontrolle lagen, waren wir noch entschlossener, uns die Zeit zu nehmen, um sicherzustellen, dass es in jeder Hinsicht das absolut Beste ist, was wir aufnehmen und abmischen konnten.“

Sieben zusätzliche Studios und drei weitere Länder später wurde Exul schließlich im Juli 2022 abgemischt und gemastert.

Das Album verkörpert Ne Obliviscaris‚ unverwechselbaren, Grenzen überschreitenden Ethos. Das Markenzeichen der Band, die Mischung aus Emotion und Schönheit, ist so überwältigend wie immer, wenn nicht sogar noch fesselnder, insbesondere wie Charles‚ Geigenlinien sich sorgfältig um das Riffing von Baret und seinem Gitarristenkollegen Matt Klavins schlängeln. Die Dualität von Charles‚ klarem Gesang und Xenoyrs Growls bleibt der erzählerische Anker und hebt Songs hervor, die Raffinesse ausstrahlen und eine Meisterklasse in Komposition sind.

„Unser Ansatz ist immer derselbe“, sagt Charles. „Wir schreiben einfach und schauen, was dabei herauskommt. Exul hatte definitiv seine Herausforderungen während des Songwriting-Prozesses. Ein Teil der Schönheit unserer Musik besteht darin, dass wir ganz unterschiedliche Individuen sind, die eine Reihe von Ideen zusammenbringen. Von da an arbeiten wir daran, sie zu etwas zu kombinieren, das für uns nahtlos und schön ist. Wir waren fest entschlossen, dieses Album zu unserem bisher besten und vollständigsten zu machen, was definitiv dazu führte, dass es länger dauerte. Aber wir sind so stolz auf dieses Album und es ist aufregend, es endlich mit der Welt zu teilen.“

Das Herzstück des Albums ist das zweiteilige Misericorde I – As the Flesh Fails und Misericorde – Anatomy of Quiescence. (Ein Ne Obliviscaris-Album ist nicht vollständig ohne ein mehrteiliges Epos!) Laut Charles begann Teil II damit, dass sie einen Song nahmen, den sie für fertig hielten (Teil I) und sich fragten: „Was wäre, wenn danach…?“ Die Band schrieb dann einen Abschnitt, der das Stück in eine neue Richtung führte, und aus einem 7-minütigen Song wurde ein fast 17-minütiges, zweiteiliges Epos.

„Der Großteil von Part I wurde von Benji und Martino geschrieben“, erklärt Charles. „Man kann den sehr gitarrenbetonten Ansatz in diesem Stück hören. Teil II hingegen wurde mehr von mir in Zusammenarbeit mit anderen geschrieben, und der Schwerpunkt liegt mehr auf ausgedehnten Soli und sich langsam entwickelnden Abschnitten, die auf das epische Finale hinführen. Diese beiden Stücke sind ein großartiges Beispiel dafür, wie die Kombination unserer unterschiedlichen Stärken als Songwriter auf einem Album zu dem Sound führt, der Ne Obliviscaris ausmacht.“

Charles‚ Geigenparts, ob bei Misericorde II, Equus oder Suspyre, strahlen Vertrauen aus. Das Instrument war schon immer zentral für den Sound der Band. Auf Exul wird Charles‚ Geigenspiel auf eine andere Ebene gehoben. „Ich denke, dass ich im Laufe der Jahre, was die Interaktion meiner Geige mit der Musik von NeO angeht, einfach immer mehr Saiten an meinen Bogen gehängt habe“, sagt er. „Mit Exul habe ich definitiv die Verwendung von mehreren Schichten bestehend aus Geigen und Bratschen noch weiter erforscht, um im Vergleich zu anderen Alben ein strukturierteres Gefühl zu erzeugen. Mesericorde II war für mich definitiv ein bahnbrechender Song, bei dem ich das Gefühl hatte, dass ich die Streicher auf eine Art und Weise einsetzen konnte, wie es in der Musik von NeO bisher noch nicht der Fall war. Letztendlich geht es immer darum, was dem Song am besten dient, und wenn man mehr Möglichkeiten hat, Musik zu machen, ist es einfacher, dem Song zu dienen.“

Der Titel des Exul-Albums kam Xen in den Sinn, als er das Gefühl des Albums musikalisch und textlich zusammenfasste. Zufällig passte er zu den Erfahrungen der meisten Menschen während der Pandemie und der russischen Invasion in der Ukraine. „Ich glaube, jeder hat sich irgendwann einmal mit der Welt um ihn herum nicht mehr verstanden gefühlt, fühlte sich allein, ausgestoßen oder missverstanden“, sagt Xen. Exul schien mir der richtige Begriff zu sein, denn jeder von uns hat seine eigene Geschichte und eine Geschichte des Exils.

„Insgesamt hat dieses Album einen dunkleren Kern, vielleicht noch bedrohlicher als frühere Veröffentlichungen“, fährt er fort. „Wie abstrakt die Texte auch sein mögen, sie handeln alle von einer Form des ungewollten Aufbruchs – alles Reisen in die Qual, Leidenschaft, Sehnsucht und sogar Verzweiflung. Sie berühren den Prozess der physischen und psychischen Zerstörung, der aus dem Gefühl oder der Realität des Exils resultiert, sei es, dass man aus seinem Land vertrieben wird, von einer Gemeinschaft geächtet wird, von einer Religion gemieden wird oder einfach nur anders behandelt wird, weil man so ist, wie man ist.“

Tourneen werden in Ne Obliviscaris‚ Plänen für 2023 eine große Rolle spielen. Die Band wird weltweit als Headliner auf Tournee gehen und dabei auch neue Territorien ansteuern. Wie es der Zufall will, fällt die Rückkehr zu Live-Aktivitäten mit der Veröffentlichung von Exul und dem 20-jährigen Jubiläum der Band zusammen. Als einer der führenden australischen Extrem Metal-Exporte sind Charles und seine Bandkollegen sehr dankbar. Sie freuen sich darauf, dies mit ihren Fans zu teilen, wenn sie wieder auf Tournee gehen.

„Einfach die Gelegenheit zu bekommen, die Musik, die wir geschrieben haben, auf Bühnen in der ganzen Welt vor Leuten zu spielen, die sie wirklich lieben und sich mit ihr identifizieren können“, sagt Charles abschließend, wenn er über die 20-jährige Reise von Ne Obliviscaris spricht. „Die Energie, die bei einem Konzert zwischen einem Künstler und dem Publikum entsteht, ist etwas ganz Besonderes, und es ist eine Ehre, dass wir 2023 noch einmal die Gelegenheit haben, uns auf diese Weise mit den Menschen zu verbinden.“

Aufnahme-Infos:

– Exul wurde produziert, gemischt und gemastert von Mark Lewis, Nashville, USA

– Co-produziert von Ne Obliviscaris

– Schlagzeug gespielt von Dan Presland & bearbeitet von Mark Lewis in den Addiction Studios, Nashville, USA

– Zusätzliches Schlagzeug-Engineering von John Douglass

– Bass aufgenommen im Domination Studio, Italien von Simone Bertozzi und Simone Mularoni

– Akustische Gitarren, aufgenommen in den Bud Studios, Merignac, Frankreich, von Mathieu Pascal

– Harsh Vocals aufgenommen in den Audio Ninja Studios, Melbourne, Australien, von Troy McCosker

– Violine und Viola auf allen Tracks und Clean Vocals auf den Tracks 5 und 6 aufgenommen und bearbeitet von Troy McCosker bei Pony Music, Melbourne.

– Clean Vocals auf den Tracks 1, 2, 3 & 4 aufgenommen im Studio TC, Melbourne, Australien

– Zusätzliche Clean Vocals aufgenommen von Anthony Iorio

– Die Rhythmusgitarren von Benjamin und Matt wurden in ihren Heimstudios in Frankreich und Australien aufgenommen und von Mark Lewis in Nashville nachbearbeitet.

Aufnahme-Besetzung:

Xen – Harsh Vocals

Tim Charles – Clean Vocals, Geige, Bratsche & Keyboards

Benjamin Baret – Lead-Gitarren

Matthew Klavins – Gitarre

Martino Garattoni – Bass

Dan Presland – Schlagzeug

Aktuelles Line-Up:

Xen– Harsh Vocals

Tim Charles – Clean Vocals, Geige, Bratsche und Keyboards

Benjamin Baret – Lead- und Akustikgitarre

Matthew Klavins – Gitarre

Martino Garattoni – Bass

Gastmusiker:

Zusätzliche Violine auf den Tracks 1, 2 & 3 gespielt von Emma Charles

Zusätzlicher Gesang auf Track 1, gespielt von Alana K Vocal

Cello auf den Tracks 1 & 4 gespielt von Dalai Theofilopoulou

Cover-Grafik: Xen

Links:

www.facebook.com/NeObliviscarisBand

www.instagram.com/neobliviscarisofficial

https://www.neobliviscaris.com.au/