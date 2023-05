Savage Grace: feiern Album-Veröffentlichung mit neuem Musik Video zu „Stealin‘ My Heart Away“

Seit gestern steht das brandneue Album Sign Of The Cross der kultigen Heavy Speed Metal Band Savage Grace über Massacre Records im Handel.

Vierzig Jahre Metal-Erfahrung flossen in die Entwicklung der neuen Album Tracks, um sie zu den Klassikern zu machen, zu denen sie schon bald werden. Darüber hinaus ziehen sich provokante, zum Nachdenken anregende Texte und kraftvolle Themen durch eine faszinierende Sammlung an Songs. Um die Veröffentlichung von Sign Of The Cross gebührend zu feiern, stellte die Band ein Musikvideo zum Song Stealin‘ My Heart Away! Seht den Clip ab sofort hier:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Auf ihrem neuem Longplayer stellt die Band nicht nur ihren neuen Sänger Gabriel Colon vor – der als eine Mischung aus dem frühen Rob Halford und dem jungen Ian Gillian beschrieben wird – sondern erschafft gleichzeitig eine neue Dimension des Metals und bleibt dabei ihren authentischen Wurzeln treu. Band Mastermind Christian Logue hat die unglaublichsten Musiker aus der ganzen Welt um sich geschart, um die bisher zerstörerischste Version von Savage Grace zu erschaffen.

Wie Logue bestätigt: „Dieses Album ist mein Meisterwerk und eine großartige Ergänzung meines Vermächtnisses an universell gefeierten klassischen Metal-Aufnahmen. Jeder Song auf diesem Album ist stark, es gibt keinen einzigen schwachen Track auf dieser Platte.“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: