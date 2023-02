Savage Grace: veröffentlichen ersten Song + Musikvideo aus kommendem Album „Sign Of The Cross“

Am 5. Mai 2023 veröffentlichen die Heavy Speed Metal Giganten Savage Grace ihr brandneues Studioalbum, Sign Of The Cross, über Massacre Records. Auf ihrem kommenden Longplayer stellt die Band nicht nur ihren neuen Sänger Gabriel Colon vor – der als eine Mischung aus dem frühen Rob Halford und dem jungen Ian Gillian beschrieben wird – sondern erschaffen gleichzeitig eine neue Dimension des Metals und bleiben dabei ihren authentischen Wurzeln treu. Gitarrist Christian Logue hat die unglaublichsten Musiker aus der ganzen Welt um sich geschart, um die bisher zerstörerischste Version von Savage Grace zu erschaffen.

Als ersten Vorgeschmack hat die Band nun ein Musikvideo zur ersten Single Automoton online gestellt! Laut Logue ist „Automoton von Aldous Huxleys Brave New World inspiriert und sehr relevant für die Ereignisse des Tages.“

Seht das neue Savage Grace Video hier:

Vierzig Jahre Metal-Erfahrung flossen in die Entwicklung der neuen Album Tracks, um sie zu den Klassikern zu machen, zu denen sie schon bald werden. Darüber hinaus ziehen sich provokante, zum Nachdenken anregende Texte und kraftvolle Themen durch eine faszinierende Sammlung an Songs. Wie Christian Logue bestätigt: „Dieses Album ist mein Meisterwerk und eine großartige Ergänzung meines Vermächtnisses an universell gefeierten klassischen Metal-Aufnahmen. Jeder Song auf diesem Album ist stark, es gibt keinen einzigen schwachen Track auf dieser Platte.“

Sign Of The Cross wurde von Logue produziert und von Roland Grapow in den Grapow Studios gemixt und gemastert. Ab dem 05.05.2023 über Massacre Records als CD, ltd. Vinyl LP und Digitalen Formaten erhältlich, sind Vorbestellungen des Albums ab sofort HIER mögich!

Sign Of The Cross Tracklist:

1. Barbarians At The Gate

2. Automoton

3. Sign Of The Cross

4. Rendezvous

5. Stealin‘ My Heart Away

6. Slave Of Desire

7. Land Beyond The Walls

8. Star Crossed Lovers

9. Branded

10. Helsinki Nights (CD Bonus Track)

Savage Grace online:

http://www.savagegracemetal.com