Wasteland Clan: veröffentlichen Albumdetails und „The End Of Time“ Musikvideo

Das Ende der Zeit ist gekommen … am 21. April 2023 erscheint das erste Studio Album der Post-Apokalyptischen Metaller Wasteland Clan! Für Dämonin Lilith Fox, Mashl J. (alias der Messias) und ihre drei Propheten Rayzon, Zach Volcanic und Smoky 616 ist es auf The End Of Time an der Zeit, sich ihrer Bestimmung zu stellen, die Welt zu erlösen und mit ihrem langerwarteten Debüt ihre Fan-Gemeinde zu vergrößern.

Alles, was nach der Apokalypse übriggeblieben ist, soll auf dieser Platte vereint sein: Hass und Angst, aber auch Hoffnung, brutale und markerschütternde Drums und betörende Chöre, Geschichten über den Tod, aber auch Führung für die Verlorenen und Ungläubigen. „Die 10 Songs sind jeweils einem der „Neuen 10 Gebote“ des Wasteland Clans zugeordnet“, erklärt die Band, und diese beginnen mit dem Album Opener und Titeltrack The End Of Time.

„The End Of Time erschafft ein Bild der Apokalypse, der Vernichtung und Zerstörung“, verrät der Clan. „Es ist eine Mahnung, eine Warnung. Es wirft einen Blick zurück auf unsere Taten und erfragt, ob wir aus ihnen gelernt haben. Ob wir nur tatenlos zusehen, oder ob wir erkennen, wie groß das ist, was wir getan haben. Denn darin liegt Hoffnung. Am Ende aller Zeiten steht großes Leid, aber auch Licht. Asche zu Asche, Staub zu Staub.“

Das neue Musikvideo von Wasteland Clan seht ihr ab sofort hier:

The End Of Time wurde von Wasteland Clan produziert, und von Oliver Schmidt im Sirius Sound Lab gemischt und gemastert. Das Album erscheint als CD Digipak, limitierter Vinyl LP sowie Digitalen Formaten am 21. April 2023 über Massacre Records, Vorbestellungen sind HIER möglich! Das Album Artwork entsprang der Vision von Sängerin Lilith Fox.

The End Of Time Tracklist:

1. The End Of Time

2. Dark Matter

3. Go To Hell

4. Who I Am

5. Revenge

6. Fight Fire With Fire

7. Rising Storm

8. Gods Of War

9. Messiah

10. Emptiness

Wasteland Clan sind:

Lilith Fox – Gesang

Mashl J. – Gitarre

Rayzon – Lead Gitarre

Zach Volcanic – Bass

Smoky 616 – Drums

Wasteland Clan online:

www.wastelandclan.com

www.facebook.com/WastelandClan