Def Leppard: veröffentlichen am 11.10. das Livealbum „One Night Only Live At The Leadmill Sheffield May 19, 2023“

Am 11. Oktober 2024 erscheint via Mercury Studios Def Leppard – One Night Only Live At The Leadmill Sheffield May 19, 2023.

Nach dem erfolgreichen Record Store Day-Release im April 2024 wird Def Leppard – One Night Only Live At The Leadmill Sheffield May 19, 2023 nun auch als CD, DVD+CD, Blu-Ray+cd, 2LP, Digital Audio und Digital Video veröffentlicht. Im offiziellen Def Leppard-Store ist zudem ein CD-Bundle mit Autogrammkarte (limitiert auf 100 Stück) und ein Live At The Leadmill-Shirt erhältlich. Vorbestellungen sind hier möglich:

https://mercury-studios.lnk.to/DefLeppardLiveAtTheLeadmill.

Am Vorabend der bislang größten UK/Europa-Tour der Band (inklusive eines ausverkauften Konzerts im Londoner Wembley Stadion) streamten Def Leppard kurz nach der Veröffentlichung ihres chartstürmenden, in den Abbey Road Studios aufgenommenen Albums Drastic Symphonies eine einzigartige Live-Performance aus der geschichtsträchtigen The Leadmill in Sheffield. Es war wohl die intimste Show, die die Band seit über 35 Jahren in Europa gespielt hat und bot Fans die Chance, die bereits in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommene Band in einmaligem Club-Setting zu erleben – kurz vor Beginn einer Stadiontournee.

Tracklist:

Side A:

1. Action

2. Fire It Up

3. Let It Go

Side B:

1. Too Late For Love

2. Excitable

3. Mirror Mirror

Side C:

1. Slang

2. Kick

3. Bringin’ On The Heartbreak

4. Switch 625

Side D:

1. Hysteria

2. Pour Some Sugar On Me

3. Wasted

