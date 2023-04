Teeth: veröffentlichen Musikvideo zur zweiten Single „Hate Me“ und kündigen neue EP „A Biblical Worship Of Violence“ an

Das Hardcore/Metal-Quartett Teeth aus Ontario, Kanada, entstand aus dem Wunsch eines Musikers, sein Leben in der Schwere des Metals neu zu gestalten und sich wieder mit einem Medium vertraut zu machen, das in der heutigen zerstörerischen Gesellschaft als schädlich angesehen werden könnte, aus dem Schlamm einer verdorbenen Generation.

Entschlossen, die Kadaver ihrer besiegten Dämonen als Futter für eine neue, wohlklingende Waffe zu verwenden, wollten Teeth die ignoranteste, aggressivste Musik erschaffen, die man sich vorstellen kann. Ihr neuestes Werk A Biblical Worship Of Violence wird am 5. Mai digital und am 21. Juli auf Vinyl über Nuclear Blast Records veröffentlicht.

Die Band erklärt: „A Biblical Worship Of Violence ist unsere Ode an den Schmerz der Veränderung – ein Schnappschuss eines Moments, in dem wir alle dunkle Veränderungen in unserem persönlichen Leben durchmachten, die uns zwangen, das Leben durch die Linse des wahren Schmerzes und Unbehagens zu sehen. Wir wussten, dass wir etwas schaffen mussten, das so direkt und ehrlich ist, dass es zum Ausdruck bringt, was wir durchgemacht haben, und uns gleichzeitig die Möglichkeit gibt, über den Zustand der Welt zu sprechen. Spaltung, Zwang – eine intrinsische Anziehungskraft in Richtung Grausamkeit und Brutalität. ABWOV ist ein Kommentar zu den dunkelsten, flüchtigsten Konventionen des Menschen.“

Am Karfreitag veröffentlichte die Band die zweite Single Hate Me aus der kommenden EP. Das Musikvideo wurde von der Band selbst gedreht und gefilmt, während Matthew Daly von Clearway Media den Schnitt übernahm.

Teeth kommentieren die Single wie folgt: „Hate Me handelt davon, wie sich die Menschen um einen herum – ob Gleichaltrige, Familie/Liebhaber oder Kollegen – aufgrund von bockigem Blödsinn selbst zerstören. Zu sehen, wie eine Ehe oder eine Freundschaft an Meinungsverschiedenheiten zerbricht, wenn beide Parteien durch die uns innewohnende Anziehungskraft zum Aufruhr zu geblendet sind, um die Kleinlichkeit des Ganzen zu erkennen. Es geht darum, dass wir – als Menschen – so wenig bereit sind, von unseren zementierten Überzeugungen abzurücken, und dass wir unserem Ego verpflichtet sind, dass wir lieber das Haus niederbrennen lassen, um unseren Standpunkt zu beweisen. Ich glaube, es ist Feuer in diesen Wänden.“

Stream der neuen Single Hate Me hier: https://teeth.bfan.link/hateme

Watch Hate Me here:

A Biblical Worship Of Violence wurde im Herbst 2020 in den Bell Tower Studios aufgenommen. Davis Maxwell und die Band waren für die Produktion und das Engineering der Platte verantwortlich, während Lance Prenc das Mixing und Mastering übernahm. Dieses Mal beauftragte die Band Heavy Sleeper Co mit der Gestaltung des Album-Artworks und des Layouts.

A Biblical Worship Of Violence wird als rotes mit schwarzem Splatter-Vinyl erhältlich sein.

Tracklisting – A Biblical Worship Of Violence: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. We Eat Our Young

2. Hate Me

3. Pig Virus

4. Drip

5. EyesHornsMouth

A Biblical Worship Of Violence-EP hier vorbestellen/vormerken: http://teeth.bfan.link/a-biblical-worship-of-violence

Teeth werden zwei Shows in ihrer Heimatstadt spielen, bevor sie mit den Headlinern Tallah auf ihrer A Hard Reset US-Tournee unterwegs sind. Die Tournee beginnt am 7. Mai beim Bamboozle Festival und führt nach Baltimore, Virginia Beach und Atlanta, bevor sie am 25. Mai in Chicago endet.

4/20/2023 Onyx Club – Guelph, ON

4/23/2023 Rumrunners – London, ON

mit Tallah

05/07 Atlantic City, NJ @ Bamboozle Festival

05/09 Providence, RI @ Alchemy 05/10 Poughkeepsie, NY @ The Chance

05/11 Baltimore, MD @ Angels Rock Bar

05/12 Virginia Beach, VA @ Scandals Live!

05/20 Columbus, SC @ New Brookland Tavern

05/21 Atlanta, GA @ The Masquerade

05/24 Evansville, IN @ Lamasco Bar And Grill

05/25 Chicago, IL @ Cobra Lounge

Teeth sind:

Chris LeMasters | Gitarrist

Blake Louis Prince | Gesang

Marc Quagliarini | Bass

Mat Stewart | Schlagzeug

Teeth online:

https://www.facebook.com/teethnoise/

https://www.instagram.com/teethnoise/