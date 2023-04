Malevolence: veröffentlichen Musikvideo mit Live-Material zu „Waste Of Myself“

Nuclear Blast ist stolz darauf, die digitale Version von The Aggression Sessions mit Thy Art Is Murder, Fit For An Autopsy und Malevolence sowie das Musikvideo zu Malevolences Single Waste Of Myself zu veröffentlichen. Seht euch das Video, das auch Live-Material enthält, hier an:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

The Aggression Sessions hier bestellen und anhören: https://bfan.link/the-aggression-sessions

Die CD + Vinyl wird am 21. Juli 2023 über Nuclear Blast veröffentlicht.

Mehr Infos zum neuen Album sowie Thy Art Is Murder und Fit For An Autopsy bekommt ihr hier:

Verschafft euch zu The Aggression Sessions gerne einen Überblick in unserem Review: hier

Malevolence live:

4/28/2023 Gothic Theatre – Englewood, CO

5/04/2023 Mayo Clinic Health System Event Center – Mankato, MN

5/10/2023 The Paramount – Huntington, NY

5/12/2023 Hampton Beach Casino Ballroom – Hampton Beach, NH

5/13/2023 College Street Music Hall – New Haven, CT

5/14/2023 State Theatre – Portland, ME

5/16/2023 The National – Richmond, VA

5/23/2023 Stage AE – Pittsburgh, PA

5/31/2023 Horizon Events Center – Clive, IA

6/02/2023 The Rust Belt – East Moline, IL

6/03/2023 Uptown Theater – Kansas City, MO

6/06/2023 Emo’s Austin – Austin, TX

6/07/2023 The Factory In Deep Ellum – Dallas, TX

6/09/2023 Marquee Theatre – Tempe, AZ

6/12/2023 The Warfield – San Francisco, CA

6/15/2023 Paramount Theatre – Seattle, WA

Über Malevolence

Mit ihrem von der Kritik hochgelobten neuen Studioalbum Malicious Intent (2022) haben Malevolence ihren Platz als eines der Schwergewichte des zeitgenössischen Metals gefestigt. Die aufstrebenden britischen Stars sind nun auf dem Weg, die Welt zu erobern, und haben bereits das Publikum auf Festivals wie dem Download Festival, dem Bloodstock Festival, dem Knotfest Germany und dem Bring Me The Horizon Malta Weekender umgehauen, nicht zu vergessen eine riesige UK-Arena-Tour mit Architects und Sleep Token, sowie EU-Termine mit Lamb Of God.

Bestellt das neue Album Malicious Intent: https://bfan.link/Malevolence-malicious-intent.ema

Malevolence – Line-Up:

Alex Taylor | Gesang

Konan Hall | Gitarre/Gesang

Josh Baines | Gitarre

Wilkie Robinson | Bass

Charlie Thorpe | Schlagzeug

Malevolence online:

https://www.facebook.com/MalevolenceRiff

https://www.instagram.com/malevolenceriff/

https://twitter.com/MalevolenceRiff