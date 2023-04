Our Hollow, Our Home: „Burn In The Flood“ Deluxe Edition ist jetzt erhältlich

Nach Jahren unermüdlicher harter Arbeit, Hingabe und Verfeinerung ihres Handwerks kehren die Metalcore-Anhänger Our Hollow, Our Home aus Southampton mit ihrem dritten und bisher besten Album Burn In The Flood (2021) zurück. Die am 7. April veröffentlichte Deluxe Edition stellt einen weiteren Qualitätssprung für eine Band dar, die sich in den letzten fünf Jahren zu einer der verdienstvollsten und fleißigsten Erfolgsgeschichten in der britischen Metal-Szene entwickelt hat.

Trotz des kürzlich bekannt gegebenen Ausstiegs aller Mitglieder außer Tobias, wird Our Hollow, Our Home weitergeführt, schließt aber mit der Deluxe Edition von Burn In The Flood ein wichtiges Kapitel ab.

