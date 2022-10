Our Hollow, Our Home: veröffentlichen neue Single / Video „Idlewaves“

Nach Jahren unermüdlicher harter Arbeit, Hingabe und Verfeinerung ihres Handwerks kehren die Metalcore-Anhänger Our Hollow, Our Home aus Southampton mit ihrem dritten und bisher besten Album Burn In The Flood zurück. Das am 28. Mai veröffentlichte Album stellt einen weiteren Schritt in Richtung Qualität und Dynamik für eine Band dar, die sich in den letzten fünf Jahren zu einer der verdienstvollsten und fleißigsten Erfolgsgeschichten in der britischen Metal-Szene entwickelt hat.

Die Band hat sich kürzlich mit Arising Empire zusammengetan und soeben ihre zweite Single innerhalb dieses vielversprechenden Kapitels veröffentlicht – Idlewaves!

Jetzt Idlewaves ansehen/streamen: https://arisingempire.com/idlewaves

„Idlewaves zeigt die härtere Seite von Our Hollow Our Home’s eklektischem und doch ausgewogenem Soundkontrast, der eine breite Palette von blitzenden Breakdowns und technischer Gitarrenarbeit mit einem klassischen, ansteckenden Mitsing-Refrain kombiniert, an den sich die Fans der Band gewöhnt haben. Der Track zeigt von Anfang an keine Anzeichen, dass er nachlässt, er ist vom ersten Moment an unerbittlich und knallhart. Der Song ist voller Aggression und behandelt textlich zahlreiche Themen, die sich letztlich um die Frustration gegenüber einer nahestehenden Person drehen, die sich nach einer langen Reihe von Fehlentscheidungen und unsagbaren Fehlern weigert, ihren Weg zu ändern.“ – Connor (Gesang)

Our Hollow, Our Home werden diesen Herbst wieder als Headliner durch Europa und Großbritannien touren! Seid bei einer dieser Shows dabei, zusammen mit ihren Label-Kollegen von Aviana und TheCityisOurs, sowie Glass Heart.

Our Hollow, Our Home Europatour 2022

04.10.22 France Paris @ Le Klub

05.10.22 Switzerland Aarau @ KiFF

06.10.22 France Lyon @ Rock N Eat

07.10.22 Germany Karlsruhe @ Die Stadtmitte

08.10.22 Austria Vorchdorf @ Metalnight Outbreak Fest

09.10.22 Austria Vienna @ Viper Room

10.10.22 Germany Munich @ Backstage

11.10.22 Germany Nuremberg @ Z-Bau

13.10.22 Czech Republic Prague @ Rock Cafe

14.10.22 Germany Essen @ Crowdsalat Festival

15.10.22 Germany Hamburg @ Indra

16.10.22 Germany Leipzig @ Naumanns

17.10.22 Germany Berlin @ Badehaus

18.10.22 Germany Frankfurt @ Das Bett

20.10.22 Germany Trier @ Mergener Hof

21.10.22 Belgium Antwerp @ JH Kaddish

22.10.22 Germany Cologne @ Club Volta

23.10.22 The Netherlands Den Bosch @ Willem Twee

25.10.22 UK Birmingham @ Space54

26.10.22 UK Bristol @ The Exchange

27.10.22 UK Manchester @ Rebellion

28.10.22 UK Nottingham @ Rock City Beta

29.10.22 UK London @ The Underworld

Sichert euch jetzt eure Tickets: https://smarturl.it/OHOH-Tickets2022

Der Grad der Wiedererkennbarkeit, gepaart mit ihren unermüdlichen Tourneen mit Bands wie Asking Alexandria und Blessthefall und hochkarätigen Auftritten auf Festivals wie Graspop, Nova Rock, Summerblast und Jera On Air, hat der Band eine ständig wachsende Armee von sehr engagierten Anhängern beschert; Sie haben über 60.000 auf Spotify, wurden über 7 Millionen Mal auf Youtube angesehen und haben über 25.000 Instagram-Follower und 111.000 auf Facebook. Das Debütalbum Hartsick aus dem Jahr 2017 erreichte die Spitze der Itunes-Charts für Rock und Metal im Vereinigten Königreich und platzierte sich in den Top Ten in den USA, Kanada, Australien, Mexiko, Italien und Deutschland.

Auch ihre äußerst populäre Coverversion von Ed Sheerans Shape Of You im Jahr 2017, die von Greg James von BBC Radio One aufgegriffen wurde und anschließend die iTunes-Charts für Rock und Metal in Großbritannien anführte und in der ersten Woche nach der Veröffentlichung über 300.000 Mal auf YouTube angeklickt wurde, hat ihnen Auftrieb gegeben.

Für eine Band, die sich bis heute ohne die Hilfe eines Major-Labels oder der Industrie selbständig gemacht hat, ist das eine mächtig beeindruckende Zahl und ein Beweis für die Hingabe, mit der Our Hollow, Our Home ihr Handwerk betreiben. Aber es sind nicht nur die Zahlen, die beeindruckend sind, sondern auch die Art und Weise, wie diese Menschen mit der Band in Verbindung getreten sind. Sei es ihr lyrischer Inhalt, ihr überzeugter DIY-Ansatz, ihre energiegeladenen Liveshows oder ihre bodenständige Einstellung, Our Hollow, Our Home haben sich mit ihrem Publikum auf eine Weise verbunden, die nicht erzwungen oder vorgetäuscht werden kann.

Our Hollow, Our Home sind:

Connor Hallisey | Gesang

Tobias Young | Gitarre/Gesang

Josh White | Gitarre

Lawrence Welling | Bass

Alex Rayner | Schlagzeug

Our Hollow, Our Home online:

https://www.facebook.com/ourhollowourhome

https://www.instagram.com/ourhollowourhomeuk

https://hollowsupply.co/