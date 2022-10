Exaltation – Under Blind Reasoning

Artist: Exaltation

Herkunft: Neuseeland, Auckland

Album: Under Blind Reasoning

Spiellänge: 31:37 Minuten

Genre: (Dark) Death Metal

Release: 29.07.2022

Label: Sentient Ruin Laboratories

Links: exaltationband.bandcamp.com

https://www.facebook.com/exaltationnz

instagram.com/exaltation_nz

Bandmitglieder:

Schlagzeug – Aaron Baylis

Gitarre – Mort

Gitarre – Nathan Baylis

Gesang/Bass – Al Cunningham

Tracklist:

Iron Rebellion Impending Deceased Exaltation Ascension Fate Revolt Impious Massacre Blaspheme Mortality Divider Of Redemption

Als umtriebig kann man Exaltation jetzt nicht unbedingt bezeichnen: Laut Metal Archives ist die Band seit 2013 aktiv und hat 2017 eine Demo veröffentlicht. Jetzt, nach fast zehn Jahren Aktivität, wurde Ende Julie eine gut 30 Minuten lange Platte rausgehauen.

Dabei ist der Sound der Langrille sehr roh und grenzt am matschigen Sound. Alles wirkt wie ein Brei, aus dem die Snare soundtechnisch ein wenig heraussticht. Allerdings ist das eher ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Viel Geschrammel auf den Gitarren tut sein Übriges und sorgt dafür, dass eine Orientierung zwischen den Parts sehr schwierig ist.

So kommen mal mehr und mal weniger wilde Wechsel zwischen den Parts vor, die zwar alle ein stückweit interessant klingen, aber dann hektisch von einem neuen Riff abgewechselt werden. In Kombination mit dem Sound nicht die beste Idee.

Dadurch macht das Album Under Blind Reasoning zwar einen komplexen Eindruck, mit einem kleinen Schlenker in die Doom Richtung, ist dann aber am Ende nur eine wilde Aneinanderreihung von Parts. Ein Paradebeispiel hierfür ist der Song Ascension, der mit 5:40 Minuten Länge auch ein kleiner Brocken ist.

Im Gegensatz dazu steht der Track Exaltation, der Songwriting-technisch sehr geradlinig ist, und, abgesehen von einem C-Part, der das Tempo ein wenig rausnimmt, gut in einem amtlichen Humpa-Beat bleibt. Auch die Spielzeit von 2:30 Minuten machen den Song sehr greifbar.

Der Gesang erinnert ein wenig an eine Mischung aus Ross Dolan (Immolation) und Glen Benton (Deicide). Apropos Immolation: Der Rausschmeißer Divider Of Redemption erinnert tatsächlich ein wenig an die älteren Songs von den Herren aus New York. Mich besonders stark an die Unholy Cult. Allerdings schaffen es Exaltation auch hier wieder, ihren Stil unterzubringen.