Reload Festival 2022 vom 18.08. bis 20.08.2022 in Sulingen (Vorbericht)

Eventname: Reload Festival 2022

Bands: Heaven Shall Burn, Arch Enemy, As I Lay Dying, Electric Callboy, Lamb Of God, Testament, Gloryhammer, Raised Fist, Cannibal Corpse, Lacuna Coil, Dark Tranquillity, Napalm Death, Torfrock, Die Kassierer, Smoke Below, Caliban, Perkele, Life Of Agony, Exodus, Comeback Kid, Dakest Hour, Heathen, Bleed From Within, Tankard, Unearth, Ghostkid, Bloodywood, Pro-Pain. Watch Out Stampede, Rykers, Mr. Irish Bastard, Born From Pain, Wargasm, Our Hollow, Our Home, Clepecore, Setyoursails, Heavysaurus, Crushing Caspars, Sibiir, Dirty Shirt, Black Inhale, Tears For Beers, Plainride, Kiez Live, Superstarfuckers, For Reasons Unknown

Ort: Festivalgelände „Im langen Lande“, Anne Frank Straße, 27232 Sulingen, Deutschland

Datum: 18.08. – 20.08.2022

Kosten: ab 115,46 € zzgl. Versandkosten Festivalticket – Tagestickets ab 90,00 €

Genre: Rock, Punk Rock, Crossover, Metal, Alternative, Hardcore

Besucher: 10.000 Besucher erwartet

Veranstalter: Reload Event GmbH

Link: https://www.reload-festival.de/

Auf ein Neues, das gilt auch für das Reload Festival im niedersächsischen Sulingen. Nach der Zwangspause durch die Pandemie soll es in diesem Jahr Ende August im beschaulichen Örtchen umso lauter knallen. Dafür wurde nicht nur ein ganzer Schwung an Bands geordert, sondern an der Spitze stehen international etablierte Krachmacher, die den Festivalsommer 2022 laut auf die Zielgerade schieben möchten. Bevor es wieder in die Hallen der Nationen geht, dürfen über 10.000 Headbanger an drei Tagen die Sau rauslassen. Mit 115 € + Gebühren für drei Tage hat das Open Air leicht die Preise angehoben, liegt damit aber immer noch in einem guten wie soliden Rahmen, was bei den Besuchern sicherlich gut ankommt. Das Line-Up wird aus Bands der Genres Rock, Punk Rock, Crossover, Metal, Alternative und Hardcore zusammengewürfelt. Im Vergleich zu 2019 gibt es jedoch weniger Heavy Metal, dafür mehr Thrash und Death Metal. Auf ihre Kosten kommen dabei alle, was uns jetzt den Startschuss für einen Blick aufs Line-Up gibt.

Ganz oben steht das deutsche Extreme Metal Bollwerk Heaven Shall Burn, das einige Hits mit nach Niedersachsen bringen wird. Ebenfalls mit einem spannenden Set unterwegs sind Arch Enemy und As I Lay Dying. Durch die Namensänderung manchmal ungewohnt, weiß man aber, was Electric Callboy live abziehen können. Mit an der vordersten Front agieren die Amerikaner Lamb Of God und Testament. Party Beats und Power Metal Refrains liefern Gloryhammer, während Raised Fist und Cannibal Corpse die Propellermaschine anwerfen. Für die gewohnte starke Breite des Line-Ups halten Lacuna Coil, Dark Tranquillity und Napalm Death die Flagge in die Luft. Auch im weiteren Feld des Reload Billing findet man Leckerbissen. Torfrock können es live immer noch, gleiches gilt für Caliban, Life Of Agony oder Exodus. Alle Bands findet ihr natürlich wie gewohnt weiter oben in den Infos oder auf der Seite des Veranstalters. Wer noch nie was vom Open Air gehört hat, der sollte spätestens ab jetzt die Augen und Ohren spitzen. Die Veranstaltung der Reload Event GmbH gehört nicht ohne Grund zu den größten Festivals der härteren Musik in Deutschland. Das Infield ist super strukturiert und organisiert, während der Campingplatz genug Party Rückzugsmöglichkeiten bietet, eine immer noch familiäre Grundstimmung bekommt man kostenlos dazu.