Alan Parsons – One Note Symphony: Live In Tel Aviv

Der legendäre Künstler und Studio-Maestro Alan Parsons hat im Februar dieses Jahres sein neues Livealbum mit dem Titel One Note Symphony: Live In Tel Aviv veröffentlicht. In fast 100 Minuten bringt der talentierte Künstler gleich 19 Titel auf die Platte. Der Auftritt der Band mit dem Israel Philharmonic Orchestra kann in den Formaten 2CD + DVD, Blu-ray, 3xLP und digital über Frontiers Music erworben werden. Er arrangierte und dirigierte alle Orchesterstücke für diese besondere Aufführung selber. Inspiriert wurde er von dem ehemaligen Dirigenten des Alan Parsons Project Andrew Powell. Einige in der Show enthaltenen Songs entstanden aus dieser Verbindung. Butterweiche Progressive Rock Nummern bekommen durch die Orchesterarbeit einen vollen wie atmosphärischen Sound, der in die klassische Musik vordringt. Begonnen wird die Sause mit der Live-Darbietung von One Note Symphony. Dem Startschuss folgen Damned If I Do, Don’t Answer Me und Time. Mit Orchester versucht der Ausnahmemusiker stets, Kompositionen live zu zelebrieren, die ohne die geballte Power im Rücken vor Publikum nicht so grandios ankommen würden. Ein Höhepunkt hört auf den Namen Breakdown/The Raven. Die diversen Instrumente formen nicht nur die progressiven Schockwellen, sondern umgarnen den Hörer ganz bedacht, um ihn in eine lebenswerte Parallelwelt zu entführen. Das Artwork, welches uns ins Weltall entführt, würde auf Space Rock schließen lassen. Ganz so modern geht Alan Parsons jedoch nicht zu Werke. Eher nostalgisch, mit dem Blick in die Achtziger bringen Silence And I oder I Wouldn’t Want To Be Like You dunkle Rockklänge zum Tragen. Dramatisch, jedoch nicht erdrückend kann man One Note Symphony: Live In Tel Aviv mit einem Glas Wein vor dem Kamin in den kürzer werdenden Tagen genießen. Während der Schnee leise auf den Boden gleitet, dringen die verschiedensten Melodien genauso sanft auf das Trommelfell. Wer bislang noch nicht in das Livewerk hineingehört hat, sollte dieses wie meine Person mit acht Monaten Verspätung ruhig nachholen. Hochwertig, imposant und hörenswert lebt One Note Symphony: Live In Tel Aviv von den vielen Protagonisten, die alle kleinen Steine zu einem wunderschönen Gebilde formen.

