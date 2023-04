Septicflesh: veröffentlichen digitale EP „Reconstruction“, die vollständig symphonische Versionen von drei Songs aus „Modern Primitive“ enthält

Die Symphonic-Death-Metaller Septicflesh haben am 6. April (Release-Datum) ihre neue digitale EP mit dem Titel Reconstruction angekündigt, die drei neu interpretierte Versionen von Songs ihres letzten Albums Modern Primitive enthalten wird. Die neuen Versionen dieser Songs wurden mit einem Orchester und einem Chor aufgenommen, um einen komplett symphonischen Sound zu erreichen.

Die Band kommentiert: „Wir freuen uns, euch Reconstruction zu präsentieren, eine digitale EP, die aus den Bonussongs von Modern Primitive besteht und die wir nun all unseren Fans zur Verfügung stellen. Der Titel ist sehr repräsentativ, da die Veröffentlichung eine Vielzahl von musikalischen Ideen von Modern Primitive zusammenfasst, die mit zusätzlichen orchestralen Elementen rekonstruiert wurden. Hört es euch auf der digitalen Musikplattform eurer Wahl an.“

Tracklisting – Reconstruction: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Salvation

2. The 14th Part

3. Coming Storm

Stream Reconstruction auf allen Plattformen jetzt unter:

https://septicflesh.bfan.link/reconstruction-7218.ema

Über Septicflesh

Septicflesh wurde Anfang der 90er Jahre in Griechenland als Septic Flesh von Spyridon Antoniou (alias Seth Siro Anton): Gesang/Bass, Christos Antoniou: Gitarre und Sotirios Vagenas (alias Sotiris Anunnaki V.): Gitarre/Clean-Gesang gegründet. Eine Debüt-EP wurde 1991 unter dem Titel Temple Of The Lost Race veröffentlicht. Ihr erstes komplettes Album Mystic Places Of Dawn wurde 1994 veröffentlicht, gefolgt von Eσοπτρον, das 1995 veröffentlicht wurde. Mit der Veröffentlichung von Ophidian Wheel (1997) wurde eine weibliche Sopranistin (Natalie Rassoulis) eingeführt, und die Band wandte sich einem symphonischeren Stil zu. A Fallen Temple (1998) ging in die gleiche musikalische Richtung. Im Jahr 1999 wurde Revolution DNA veröffentlicht, gefolgt von Sumerian Daemons im Jahr 2003, beide Alben wurden von Fredrik Nordström (At The Gates, Opeth, In Flames) produziert. Obwohl die Popularität der Band wuchs, beschlossen die Bandmitglieder, sich aufzulösen, um sich auf andere persönliche Projekte und Ziele zu konzentrieren. Aber das war noch nicht das Ende der Geschichte … Nach einer Wiedervereinigung kehrte die Band 2008 mit dem Album Communion zurück, wieder mit Fredrik Nordström (Produktion) am Ruder. Von diesem Zeitpunkt an wurde das symphonische Element (komponiert von Christos Antoniou, der einen Master-Abschluss in Konzertmusik hat) vollständig in die Struktur der Songs integriert, in Zusammenarbeit mit dem Filmharmonic Orchestra of Prague. Es folgten The Great Mass (2011) mit Peter Tägtgren (Hypocrisy, Pain) als Produzent, Titan (2014) mit Logan Mader (ex-Machine Head) als Produzent und Codex Omega (2017), mit dem die Zusammenarbeit der Gruppe mit Jens Bogren begann, die bis heute andauert. Im Jahr 2020 wurde die Aufnahme des epischen und voll orchestrierten Live in Mexico mit dem Titel Infernus Sinfonica MMXIX auf CD/LP/DVD/Blu-Ray veröffentlicht.

Septicflesh sind:

Seth Siro Anton | Gesang, Bass

Christos Antoniou | Gitarre, Orchester

Sotiris Anunnaki V | Clean-Gesang, Gitarre (12-saitige Gitarre)

Psychon | Gitarre

Kerim „Krimh“ Lechner | Schlagzeug

