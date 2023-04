Dünenrache – Hendrik Berg

Buchtitel: Dünenrache

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 368 Seiten

Genre: Krimi

Release: 22.03.2023

Autor: Hendrik Berg



Link: https://www.penguinrandomhouse.de

Verlag: Goldmann Verlag

Buchform: Taschenbuch, Klappenbrosch

ISBN-Nummer: 978-3-442-49399-9

Dünenrache ist ein packender Kriminalroman des bekannten Autors Hendrik Berg, der am 22.03.2023 im Goldmann Verlag veröffentlicht wurde. Mit einer Seitenanzahl von 368 Seiten entführt der Roman den Leser in eine düstere und mysteriöse Welt voller Geheimnisse und Intrigen. Der neunte Band schließt damit nahtlos an die ersten acht an und setzt als Schwerpunkt auf den Kommissar Theo Krumme.

Die Story von Dünenrache:

Der Kriminalroman Dünenrache von Hendrik Berg handelt von Kommissar Theo Krumme, der sich in Husum an der Nordsee entspannt. Doch seine Ruhe wird gestört, als er zu einem seltsamen Mordfall auf der idyllischen Insel Sylt gerufen wird. Der Maler Adrian Maurer wird beschuldigt, seine Frau umgebracht zu haben, obwohl ihre Leiche nicht gefunden wurde. Maurer behauptet gegenüber Krumme vehement seine Unschuld. Krumme muss herausfinden, ob der Mann die Wahrheit sagt oder ein Mörder ist. Während seiner Ermittlungen stößt Krumme auf düstere Geheimnisse, die mit seiner eigenen Vergangenheit verknüpft sind. Die Spuren führen ihn in die Sylter Dünen, wo er weitere Hinweise aufdeckt.