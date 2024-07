Black Veil Brides – Bleeders (EP)

Die EP erschien in Zusammenarbeit mit Spinefarm Records und besteht aus einer kraftvollen Mischung von Songs, die sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft der Band reflektieren. Die Veröffentlichung wird von einem fesselnden Musikvideo zu dem Titelsong begleitet, das von Jensen Noen inszeniert wurde.

Der Titelsong Bleeders ist ein dynamischer und intensiver Track, der sofort die Aufmerksamkeit des Hörers fesselt. Mit kraftvollen Gitarrenriffs und Andy Biersacks markanter Stimme entsteht eine dichte Atmosphäre, die durch die cineastische Bildsprache des Videos noch verstärkt wird. Dieser Song setzt den Ton für das gesamte Album und verdeutlicht die emotionale Tiefe und musikalische Kraft, die Black Veil Brides auszeichnen.

Ein Highlight der EP ist die Coverversion des U2-Klassikers Sunday Bloody Sunday. Die Band bleibt dem Original treu, fügt jedoch ihren eigenen modernen Metal-Twist hinzu. Die energiegeladenen Drums und markanten Gitarren verleihen dem Song eine neue Dynamik, während Biersacks Gesang das Lied eindrucksvoll unterstreicht. Diese Interpretation zeigt die Vielseitigkeit von Black Veil Brides und ihre Fähigkeit, klassischen Songs eine frische Perspektive zu verleihen.

Besonders bemerkenswert ist die liebevolle Interpretation von My Friends aus dem Musical Sweeney Todd. Die Band verleiht dem Song eine tiefe emotionale Resonanz, die durch die melancholische Melodie und Biersacks leidenschaftlichen Gesang verstärkt wird. Diese Version spiegelt die theatralische Ader der Band wider und unterstreicht ihre Fähigkeit, komplexe Gefühle und Geschichten musikalisch umzusetzen.

Neben der musikalischen Vielfalt engagiert sich die Band auch sozial. Die Bleeders Tour integriert eine virtuelle Blutspendeaktion in Zusammenarbeit mit dem Amerikanischen Roten Kreuz. Die Bandmitglieder – Andy Biersack, Jake Pitts, Jinxx, Christian „C.C.“ Coma und Lonny Eagleton – haben eine klare Botschaft: „Als Bleeders ist es unsere Mission, positiven Wandel zu bewirken. Helft uns, anderen in dieser Zeit der Not zu helfen.“ Mit bisher 1577 gespendeten Pints Blut zeigen die Fans beeindruckende Unterstützung.

Black Veil Brides haben sich von einer dunklen Vision eines einsamen Kindes zu einer Band entwickelt, die Millionen von Fans weltweit inspiriert. Ihre frühen Erfolge, wie das Musikvideo Knives And Pens und die Platin-Single In The End, zeugen von ihrer anhaltenden Relevanz und ihrem kreativen Durst. Bleeders bietet einen Vorgeschmack auf die kommende, filmische und unermüdliche Ära der Band. Mit über 160 Millionen Views ihrer frühen Werke und anhaltendem Erfolg in den Charts bleiben Black Veil Brides und ihre Fans unermüdlich im Kampf gegen die Dunkelheit vereint, wahre Bleeders in jeder Hinsicht.

