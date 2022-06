Download Festival 2022 vom 10.06. bis 12.06.2022 in Donington, Großbritannien (Vorbericht)

Eventname: Download Festival 2022

Bands: Kiss, Iron Maiden, Biffy Clyro, A Day To Remember, Deftones, Korn, Skindred, Shinedown, Volbeat, Black Veil Brides, Black Label Society, Raise Against, Bury Tomorrow, Theory, Wayward Sons, Monster Truck, Those Damn Crows, The Raven Age, Alestorm, Powerwolf, Wargasm, Frank Carter And The Rattlesnakes, Megadeth, Steel Panther, Airbourne, Mastodon, The Darkness, Lacuna Coil, Myles Kennedy & Company, Skynd, Kris Barras Band, Ayron Jones, Daughtry, Bush, Ice Nine Kills, Malevolence, Cassyette, Dirty Honey, Skillet, Baroness, Tremonti, Massive Agons, The Last Internationale, Control The Storm, The Ghost Inside, Sleep Token, Normandie, Meet Me & The Altar, Kid Brunswick, As Everything Unfolds, Pengshui, Press Club, Funeral For A Friend, Creeper, The Faim, Grandson, Holding Absence, Loathe, Dragged Under, Salem, Blackout Problems, Aniimalia, Descendents, Boston Manoar, Trash Boat, Spiritbox, Marianas Trench, Jamie Lenman, The hara, Cemetery Sun, Dead Posey, Static Dress, Electric Wizard, Sepultura, Myles Kennedy, Blues Pills, Red Fang, British Lion, Bokassa, Tempt, A.A. Williams, Dead Poet Society, Cellar Door Moon Crow, The Scratch, Heriot, Napalm Death, Dying Fetus, Bleed From Within, Venom Prison, Will Haven, Higher Power, Da Na Dentata, Banks Arcade, Dead Label, Death Blooms, Temples On Mars, Yonaka, Twin Temple, Fire From The Gods, Orbit Culture, Kill The Lights, Modern Error, Phoxjaw, Bimini, Anchor Lane, The Velveteers, The Injester

Ort: Donington, Großbritannien

Datum: 10.06. – 12.06.2022

Kosten: 268,00 £

Genre: Metal, Rock, Hardrock

Link: http://www.downloadfestival.co.uk/

Immer wieder ist das Download Festival die Austragungsstätte für spannende Liveaufnahmen, die später für alle Fans auf dem Globus veröffentlicht werden. Auch die Großveranstaltung meldet sich nächste Woche in Donington, Großbritannien zurück und öffnet die hoffentlich noch nicht eingerosteten Tore. Zwischen Derby, Nottingham und Leicester fährt der Veranstalter groß auf und kann mit den anderen großen Veranstaltungen wie dem Graspop und Hellfest ohne Probleme mithalten. Das Line-Up ähnelt einander wie in jedem Jahr, jedoch hat jedes der großen Events seinen eigenen Charme und natürlich einzelne Perlen, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Mit 268 Pfund ist die Sause nicht ganz günstig. Dazu kommt für uns aus Deutschland noch die Anreise, die jedoch auch noch spontan für nächstes Wochenende gebucht werden kann, wenn man auf die Headliner der Mainstage nicht verzichten möchte. Dort stehen an den drei Abenden Kiss, Iron Maiden und Biffy Clyro bereit, um euch mit jeweils legendären Sets Feuer unterm Arsch zu machen.

Alleine die Hauptbühne reicht für ein eigenes Festival. Neben den drei Top-Acts warten A Day To Remember, Deftones, Korn, Skindred, Shinedown, Volbeat, Black Veil Brides und Black Label Society auf euch. Alle Genres werden vereint, um eine große Rock und Metal Party zu starten. Selbst das Wetter soll, Stand jetzt, mitspielen. Typischer britischer Regen und Nebel dürften eher negativ überraschen, schließlich sagt der Wettergott aktuell 20 Grad und Sonnenschein voraus. Durch die Tatsache, dass gleich vier Bühnen zeitgleich bespielt werden, ohne den Spielplan genau zu kennen, werden Überschneidungen das Konsumieren einzelner Gruppen einschränken. Alles kann man eben nicht mitnehmen. Megadeth, Steel Panther, Airbourne und Mastodon werden ihre Auftritte trotz größerer Konkurrenz nicht alleine zelebrieren müssen. Bei ca. 75.000 Besucher muss keine Gruppe zittern, nicht beachtet zu werden. Das gesamte Line-Up sowie Informationen findet ihr weiter oben und auf der Seite des Veranstalters, wo es noch Karten für das Festival gibt.