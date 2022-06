Pure&Crafted Festival am 01.07.2022 in Berlin (Vorbericht)

Festivalname: Pure&Crafted Festival 2022

Bands: Pixies, Nothing But Thieves, The Vaccines, Althin Gün, Sheafs, Yola, Pictures, DeWolff

Ort: Sommergarten Messe Berlin

Datum: 01.07.2022

Kosten: Festivalticket 40 €

Genre: Alternative Rock, Blues, Punk,

Link: https://pureandcrafted.com/

Motorräder, Livemusik und New Heritage – beim Pure&Crafted kommen die schönsten Gänsehautmomente zusammen. Das Festival kann auch 2022 wieder stattfinden und lädt alle Fans und Freunde der motorisierten Zweiräder zu genanntem Trio ein.

Initiiert von BMW Motorrad, die auch Titelsponsor des Events sind, wird das Pure&Crafted Festival am 1. Juli 2022 zum zweiten Mal den Kessel im Sommergarten der Messe Berlin zum Brodeln bringen.

Dieses Jahr kommt das Publikum in den Genuss von den Indie-Helden Pixies, die als Headliner fungieren. Mit von der Partie ist die englische Rockband Nothing But Thieves um Frontmann Conor Mason. Orientalische Würze bringen die Anatolien-Rocker Altın Gün mit, die unter Garantie für eine ausgelassene Stimmung beim Publikum sorgen werden. Weiteres Highlight sind sicher The Vaccines aus London. Genauso darf man gespannt auf den Auftritt von Yola sein. Die Blues-Röhre war bereits als Backgroundsängerin mit Massive Attack unterwegs. Mit ihrem Soloprogramm steht sie am 1. Juli in Berlin auf der Bühne. Das ganze Line-Up wird abgerundet von Sheafs, Pictures und DeWolff.

Eine weitere Area bei Pure&Crafted Festival sind die Aussteller der Custombikes in der Wheels Area. Hier dreht sich alles um handgemachte Motorrad Einzelstücke. Die Stars dieser Szene stellen auf dem Pure&Crafted ihre neuesten Prachtstücke aus – und sind selbst vor Ort.

Auch das Thema Shopping soll nicht zu kurz kommen. Im Prachtbau des Sommergartens wird sich alles um Mode und Accessoires drehen.

Auf dem Programm stehen auch die Motorrad-Akrobaten um Donald Ganslmeier. Mit ihrer Show gehören sie zum festen Bestandteil des Festivals.

Wir werden uns das vor Ort anschauen und euch berichten!