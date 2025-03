Reigning Phoenix Music: stellt neues Sublabel Perception vor und gibt ersten Neuzugang bekannt

Reigning Phoenix Music stellte am 06. März mit Perception stolz sein neuestes Familienmitglied vor. Nach der erfolgreichen Integration von ROAR, einem Sublabel, das sich aufstrebenden Talenten und Acts widmet, soll Perception eine starke Basis für Bands bilden, die sich regional oder stilistisch in führenden Positionen befinden und starkes Wachstumspotenzial mit sich bringen.

Jochen Richert, Geschäftsführer von RPM Europa, verrät mehr über die Vision, die mit Perception verfolgt wird: „Meine Führungsrolle bei Reigning Phoenix Music ließ mich immer wieder von dem abweichen, was ich am meisten liebe: dem direkten Arbeiten mit Künstlerinnen und Künstlern, um diese voranzubringen und deren volles Potenzial auszuschöpfen. Mit Perception kann ich mich dieser Aufgabe nun wieder vermehrt zuwenden, worauf ich mich enorm freue. Mein Hauptaugenmerk liegt aber natürlich weiterhin darauf, Reigning Phoenix Music zu einem der führenden Metal-Labels der Welt zu machen!“

Den Einstand des neuen RPM-Ablegers feiert Perception direkt mit der Ankündigung der ersten Band, sie sich seinem Roster anschließt: einer Truppe, die die Einstellung des Labels hinsichtlich Leidenschaft, Professionalität und Ambition nicht besser verkörpern könnte – Serious Black.

Über zehn Jahre Serious Black und höchst melodischer Power Metal mit der Lizenz zum Hymnenschreiben: Seit 2014 weiß die Band um Basser Mario Lochert Fans nicht nur aufgrund von sechs erfolgreichen Studioalbum, sondern auch dank ununterbrochener Live-Präsenz – bei ihren mitreißenden Konzerten, aber auch bei Festivals – immer wieder aufs Neue zu begeistern. Umso mehr freut sich Perception, seine Geschichte mit einem derart bekannten Act zu starten.

„Wir sind überglücklich und hätten keinen besseren Partner als Reigning Phoenix Music finden können, denn dort vereinen sich Kompetenz und Erfahrung wie nirgendwo anders. Hier haben wir eine tolle neue Heimat gefunden und mit alten Weggefährtinnen und -gefährten wiedervereint zu sein, macht das Ganze umso schöner: Alles, was zusammengehört, findet immer wieder zusammen“, kommentiert Gründungsmitglied Lochert.

Perception -A&R Jochen Richert ergänzt: „Mario und Dominik (Sebastian, Gitarre) geben wirklich ihr letztes Hemd für Serious Black. Und genau das ist die richtige Einstellung, um die Band weiter voranzutreiben. Ihre packenden Songs sowie ihre energiegeladenen Shows sind bereits erstklassig, weshalb wir nun gemeinsam sicherstellen möchten, dass die Band endgültig im Power-Metal-Olymp ankommt!“

Mit ihrer aktuellen Platte Rise Of Akhenaton (2024) im Gepäck, feiern Serious Black ihr zehnjähriges Jubiläum dieses Frühjahr mit einer Headline-Tour, nachdem die Kombo im Herbst noch äußerst erfolgreich mit Sonata Arctica, Firewind und Tungsten durch Europa gereist war. Als Special Guests werden Autumn Bride, Dragony und Rigorious das Line-Up der anstehenden Feierlichkeiten komplettieren.

Mario freut sich: „Zehn Jahre, sechs chartende Scheiben, über 250 Konzerte, Festivalshows und Auftritte in aller Welt: Ein Blick zurück, der mich freudig in Erinnerungen schwelgen lässt! Ich persönlich freue mich ungemein auf die kommende Tournee, denn diese ist nicht nur unsere Geburtstagsfeier. Obendrein werden mit Autumn Bride, Dragony (18. bis 30. März) und Rigorious (11. bis 18. März) diverse alte Freunde ihre neuen Alben auf unserer Tour vorstellen. Sichert euch jetzt noch Tickets und verbringt eine unvergessliche Power-Metal-Party voller harter Riffs und Hymnen mit uns!“

Seht euch den Tourtrailer hier an:

Serious Black – Metalized World Tour

w/ Autumn Bride, Dragony (*), Rigorious (^)

11.03.2025 DE Berlin – ORWOhaus *

12.03.2025 DE Hamburg – Logo *

13.03.2025 DE Herford – KulturWerk *

14.03.2025 DE Monheim – Sojus 7 *

15.03.2025 CZ Prag – Storm Club *

16.03.2025 HU Budapest – Analog Music Hall *

18.03.2025 AT Wien – Szene */^

19.03.2025 IT Bologna – Alchemica Music Club ^ (w/ Stranger Vision)

20.03.2025 FR Lyon – Rock n’Eat ^

21.03.2025 ES Saragossa – Sala Lo Intento ^

22.03.2025 ES Madrid – Revi Live ^

23.03.2025 ES Vitoria-Gasteiz – Urban Rock Concept ^

24.03.2025 ES Barcelona – Razzmatazz 3 ^

25.03.2025 FR Paris – La Boule Noire ^

26.03.2025 BE Kortrijk – CVG Club ^

27.03.2025 CH Lenzburg – Met-Bar ^

28.03.2025 DE Stuttgart – Im Wizemann (Club) ^

29.03.2025 DE Schirnding – Gemeindehalle ^ (w/ Chapter Eleven)

30.03.2025 DE München – Backstage (Halle) ^

01.04.2025 AT Mayrhofen – Full Metal Mayrhofen

26.06.2025 CH Grenchen – Summerside Festival

16.08.2025 CZ Moravský Krumlov – Rock Castle

Infos & Tickets: https://www.serious-black.de/#tour

Über Serious Black

2014 von Bassist Mario Lochert und Roland Grapow (Masterplan, Ex-Helloween) gegründet und u.a. von Ex-Blind-Guardian– und Tad–Marose-Musikern komplettiert, konnten Serious Black schlicht nur Erfolg haben. Die Truppe hinterließ mit ihren bislang sechs Studioalben sowie einer Akustikplatte – von As Daylight Breaks (2015) bis Rise Of Akhenaton (2024) – einen immensen Fußabdruck in der Szene und untermauerte diese mit Touren an der Seite von Szenegrößen wie Hammerfall, Gamma Ray und Kamelot. Über die Jahre wuchs Serious Blacks Fangemeinde stetig weiter, weshalb die Kombo seit geraumer Zeit auch selbst als beachtenswerter Headliner unterwegs ist. Ihre Musik ist mittlerweile nicht mehr aus dem Power-Metal-Universum wegzudenken, untermauert von leidenschaftlichen Auftritten und Charteinstiegen mit ihrem gesamten bisherigen Schaffenswerk, wobei Vengeance Is Mine (2022) ihren bislang größten Erfolg darstellt.

Serious Black sind:

Nikola Mijić | Gesang

Dominik Sebastian | Gitarre

Bob Katsionis | Gitarre

Maurus Meyer | Gitarre, Keyboards

Mario Lochert | Bass

Christian Schichtl | Schlagzeug

Serious Black online:

https://www.serious-black.com/

https://www.facebook.com/@seriousblackofficial/

https://www.instagram.com/seriousblack.official/