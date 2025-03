The Baboon Show am 05.03.2025 im Backstage München

Event: The Baboon Show 20th Anniversary

Künstler: Blood Command, Bad Cop/Bad Cop, The Baboon Show

Ort: München, Backstage

Datum: 05.03.2025

Kosten: ca. 42,oo €

Genre: Alternative, Punk

Besucher: ca. 1.000

Blood Command

Bad Cop/Bad Cop

The Baboon Show Ctrl Art Delete Cult Drugs Heavens Hate Palgue On Both Your Houses Forever Soldiers Of Easther We Could Be Heaven A Villians Monologue Cult Of The New Beat Retrograde Done Broken Originators Safe & Legal Victoria 14 NI Detox Monsters Simple Girl Nightmare Womanarchist Have A Party With Me God Bless You All Forward in Reverse You Got A Problem Without Knowing It It’s A Sin Rolling Oddball No Afterglow Walk My Way Walk the Walk Gold The Shame Holiday Class War Same Old Story Me, Myself And I Lost You In A Second Tonight Playing With Fire Hurray Radio Rebelde

Zu einem bunten, wilden und auch punkig-rockigen Abend lädt uns am Aschermittwoch The Baboon Show in München ein. Anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums hat sich die Punkrockband aus Schweden auf den Weg durch Europa gemacht, um dort ihren Fans kräftig einzuheizen. Natürlich mit der aktuellen Scheibe God Bless You All und ein paar hochkarätigen Bands mit im Gepäck: Den Punkrockern von Blood Command (Norwegen) und der Alternative-Band aus Südkalifornien Bad Cop/Bad Cop, wobei der Bandname ganz klar für das Idiom „Good Cop, Bad Cop“ steht.

Und schon kann die Party im Backstage losgehen! Gleich zu Beginn um 19:30 Uhr stehen Blood Command vor rund 1000 Fans auf der Bühne. Seit dem Fajt Fest letztes Jahr sind wir große Fans der Band und ihrer charismatischen Frontfrau Nikki Brumen, die die Bühne regelmäßig in eine große Tanzfläche verwandelt und die Fans gekonnt lasziv um den Verstand bringt. Ich kenne keinen, der Adidas-Klamotten so sexy vermarkten kann, wie die quirlige Australierin. Natürlich nimmt sie auch wieder ein Bad in der Menge und präsentiert für eine halbe Stunde Songs wie Cult Drugs, Heavens Hate, Forever Soldiers Of Esther, We Could Be Heaven oder Cult Of The New Beat. Wir lieben es! Schade, dass die Band nicht so oft in unseren heimischen Gefilden zu sehen und zu hören ist!

Bad Cop/Bad Cop dürfen gegen 20:25 Uhr auf die Stage. Das Münchner Publikum ist schon aufgewärmt und freut sich auf die südkalifornischen Mädels, die in ihrer dreiviertelstündigen Spielzeit nicht nur ordentlich in die Instrumente hauen, sondern auch die aktuelle Politik in ihrem Land scharf kritisieren „So viel Bullshit in unserem Land mit Trump und Musk“. Das findet natürlich Gefallen in der Menge und die Songs der Ladys auch, wie Retrograde, Done, Broken, Originators, Safe & Legal, 14 NI, Monsters, Simple Girl (mit Run To The Hills-Intro) und Womanarchist von sich geben, „Immigranten als keine Feinde“ titulieren und „Freiheit für Palästina“ fordern. Ein bisschen zu viel Politik für mich. Eine eigene Meinung haben und für diese einstehen finde ich gut, aber bitte nicht unbedingt in der Musik und auf der Bühne.

Jetzt wird es aber Zeit für die Headliner des Abends, The Baboon Show, deren Namen sich an die schwedische Regierung anlehnt, die sich in den Augen der Band „wie eine Horde wilder Paviane aufführt“. Das Banner kündigt die Schweden schon mal an, ehe es für sie um 21:30 Uhr losgeht.

Und das ganz schön gewaltig. Sängerin Cecilia Boström lässt es ordentlich krachen und hat die Menge gleich auf ihrer Seite. Wie bei den anderen Bands wird auch beim Hauptact wild abgefeiert, gemosht, gebangt und getanzt. The Baboon Show können einfach mit ihrem Mix aus schnellen Punk-Nummern und Midtempo-Rocksongs überzeugen und Cecilias fast kratzartiger Gesang ergänzt sich bestens mit den harten Riffs. Dass die Band sich auch noch mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt, macht sie noch sympathischer und als Boström in die Menge springt, hat sie eh‘ schon alle Herzen gewonnen. Musikalisch gibt’s mit Have A Party With Me, God Bless You All, It’s A Sin, Rolling, Oddball, Walk My Way und The Shame ordentlich zur Sache, um gebührend den gelungenen Abend ausklingen zu lassen.

Eine gute Mischung aus Punk und Alternative und erfrischend, so viele Frauen heute auf der Bühne zu sehen. Die Ladys haben einen tollen Job gemacht! Sehr gelungener Abend! Wer noch die Möglichkeit hat, The Baboon Show zu sehen, sollte sich das nicht entgehen lassen!