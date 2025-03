Catalyst Symphony: haben neue Single und Video „Eden“ veröffentlicht

Die in Glasgow ansässige Symphonic-Metal-Band Catalyst Symphony gibt mit Freude bekannt, dass ihre Debüt-EP The Light Inside am 2. Mai sowohl als CD als auch digital erscheinen wird. Die EP, die drei brandneue Titel umfasst, verkörpert den typischen Stil der Band: energiegeladener melodischer Metal, kombiniert mit keltisch-folk-angehauchten Streichquartetten und dem beeindruckenden Operngesang der professionellen Mezzosopranistin Wiktoria Wizner.

Einen ersten Eindruck von der EP vermittelt der Song Eden, der als Single auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen sowie als offizielles Video auf dem YouTube-Kanal der Band veröffentlicht wurde.

Eden wird als das schnellste Liebeslied der Welt beschrieben und ist eine Hommage an die Menschen in unserem Leben, die die Welt für uns zu einem besseren Ort machen. Das eingängige Hauptthema des Songs verbindet die einprägsamen Gitarrenharmonien des melodischen Metals mit lebhaften Synthesizern und energetischen Rhythmen im Pop-Punk-Stil. Dies führt zu einem beeindruckenden Refrain, in dem Streicher, Gitarren und Synthesizer einen Kontrapunkt zu einem 15-stimmigen Chor bilden, angeführt von Wiktorias kraftvoller Darbietung.

Songwriter Chris Armstrong erklärt: „Ich habe meinem Partner erst gesagt, dass dieser Song irgendwie von ihnen handelt, als wir ihn zum ersten Mal veröffentlichten. An unserem 10. Jahrestag. Die Zeile „Truth and Grace“ vor dem zweiten Refrain ist eine grobe Übersetzung ihres Namens, und ich freue mich immer noch über das Lächeln auf ihrem Gesicht, als sie merkten, dass ich das hier eingebaut hatte. Musikalisch bin ich ziemlich stolz darauf, dass ein Song, der durchweg so schnell und schwer ist, dennoch so viel Kontrast bietet. Das ist nicht immer leicht zu erreichen!“

Was die anderen beiden Songs betrifft, so ist Nova ein mitreißender Aufruf für die Rechte von Frauen, LGBTQ-Personen und all jenen, die gegen Tyrannei kämpfen – mit Anklängen an Metalcore und japanischen Power Metal. Der letzte Song, Salvation, ist ein nachdenkliches progressives Stück, das mit sanften, intimen Momenten aufwartet, in denen die Talente der Multiinstrumentalistin Maya MacAdam durch zarte Harfe und wunderschöne Streichharmonien zur Geltung kommen, gefolgt von einer triumphalen Coda, die Wiktorias stimmliche Virtuosität zeigt.

Die EP wurde von Creative Scotland finanziert und in den Orpheus Studios von Richard Campbell aufgenommen und produziert, der auch für das Power Metal-Album des Jahres 2022, The Saberlight Chronicles, verantwortlich war. Richards zwanzigjährige Branchenerfahrung und sein Gespür für Details haben das Endprodukt weit über die kühnsten Träume der Band hinausgebracht, insbesondere seine hervorragenden Fähigkeiten bei der Aufnahme von Schlagzeug und Gesang.

Die Trackliste von The Light Inside lautet:

1. Eden

2. Nova

3. Salvation

Credits:

Richard Campbell at Orpheus Studios – Produktion, Mixing, Mastering, Aufnahme und Engineering (Gesang und Schlagzeug)

Christopher Armstrong – Additional Mixing, Additional Editing, Aufnahme und Engineering (Gitarre und Bass), String Arrangement, Orchestral Programming

Maya MacAdam – Aufnahme und Engineering (Strings, Keyboards, Harfe, Hintergrundgesang), String & Keyboard Arrangement

Catalyst Symphony Line-Up:

Wiktoria Wizner – Gesang und Hintergrundgesang

Christopher Armstrong – Gitarre, Hintergrundgesang (Lied # 1)

Tamara Jordan – Bass

Darren Spence – Schlagzeug, Hintergrundgesang (Lied # 1)

Maya MacAdam – Violine, Viola, Piano, Synth, Harfe (Lied # 3), Hintergrundgesang (Lied # 1-2)

Catalyst Symphony online:

