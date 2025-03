The Night Flight Orchestra – Give Us The Moon

Mit Give Us The Moon heben The Night Flight Orchestra erneut in die unendlichen Weiten des AOR- und Classic-Rock-Kosmos ab. Das siebte Studioalbum der Schweden erschien am 31.01.2025 via Napalm Records und bietet mit 13 Songs eine Spielzeit von 58:57 Minuten. Die Band aus Helsingborg, die 2012 gegründet wurde, hat sich längst einen Namen als Garant für hymnische Rocknummern mit nostalgischem 80s-Flair gemacht. Mit Final Call (Intro) beginnt die Reise, die Fans und Neueinsteiger gleichermaßen in ihren Bann ziehen dürfte. Besonders beeindruckend bleibt der stimmliche Facettenreichtum von Björn Strid, der sonst als Shouter und Growler bei Soilwork für brachiale Härte sorgt. Hier zeigt er sich erneut von seiner melodischen und harmonischen Seite und beweist seine beeindruckende Gesangsbandbreite.

The Night Flight Orchestra präsentieren auf Give Us The Moon einmal mehr ihren unverkennbaren Mix aus schwelgerischen Melodien, mitreißenden Hooks und geschmackvoll arrangierten Synthesizer-Elementen. Nostalgie trifft auf zeitgemäße Produktion – ein Album, das nicht nur Fans von Journey, Foreigner oder Toto begeistern dürfte. Bereits die zweite Nummer Stratus zieht den Hörer in den Bann. Shooting Velvet legt geschickt nach und forciert zum ersten Hit der Platte. Die epische Basis der AOR-Vergangenheit wird von einem erfrischenden wie modernen Classic Rock geküsst. Die Gitarren von Rasmus Ehrnborn und Sebastian Forslund sorgen für ein dichtes Klangbild. Insgesamt lassen die sechs Skandinavier keine Möglichkeiten aus, um kosmische Space-Rock-Atmosphären zu erschaffen. Mittendrin Björn Strid, der am Mikrofon den Ton angibt. Als weiteren Höhepunkt kann man ohne Probleme Miraculous angeben. Die Komposition bleibt sofort im Kopf. Gleiches gilt für den Refrain von Like The Beating Of A Heart. Der Flug von einer Stunde von Give Us The Moon ist ultra unterhaltsam und führt ohne Zwischenstopp sicher zum Ziel. Des Weiteren formen Cosmic Tide, der Titeltrack Give Us The Moon und Runaways maßgeblich die Produktion. Ein Silberling, der noch viele Umdrehungen bei mir in der Anlage machen wird, aber hört selbst rein und startet eure persönliche Reise zum rockigen Mond vom The Night Flight Orchestra.

