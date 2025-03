Coffin Feeder: veröffentlichen neue digitale Single/Video zu „If it Bleeds“ feat. Ben Duerr (Shadow Of Intent)

If It Bleeds ist die zweite Single aus dem kommenden Album Big Trouble, das am 25.04. bei Listenable Records erscheint. Produziert wurde es von Dave Otero (Cattle Decapitation, Archspire...) mit Gastgesang von Ben Duerr von Shadow Of Intent.

Seht euch das Video zu If It Bleeds hier an:

It it Bleeds, ist jetzt auf allen Plattformen hier erhältlich: https://bfan.link/if-it-bleeds

Big Trouble – Trackliste:

1. There Will Be Trouble

2. Porkchop Express

3. If It Bleeds

4. The Destroyer

5. Love At First Death

6. Plain Zero

7. Obey

8. Get To The Party

9. Let Off Some Steam

10. H.I.S.S.

11. A Good Day To Die

12. The Wrong Arm Of The Law

(Vollansicht hier im Time For Metal Release-Kalender)

Mehr Infos zu Coffin Feeder findet ihr hier:

Coffin Feeder online:

https://www.facebook.com/@coffinfeeder666

https://www.instagram.com/coffinfeedermetal/