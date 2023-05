Craving – Call Of The Sirens

Artist: Craving

Herkunft: Deutschland

Album: Call Of The Sirens

Spiellänge: 50:03 Minuten

Genre: Melodic Death Metal, Black Metal, Pagan Metal

Release: 19.05.2023

Label: Massacre Records

Link: www.cravingmetal.de



Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre, Orchestration – Ivan Chertov

Gitarre – Jonas Papmeier

Bassgitarre (Live) – Leonid Rubinstein

Schlagzeug – Wanja Gröger



Tracklist:

Mich Packt Die Wut Call Of The Sirens Death March Maiden Of The Sun (Дева Солнца II) Blood Ov Franconia Gods Don’t Negotiate (Feat. Marek „Ashok“ Šmerda) Prayer For The Rain Star By Star El Diablo (Elena Tsagrinou Cover) Shum (Go A Cover)

Metalfans können sich freuen, denn die Melodic Death Metal Band Craving aus Deutschland veröffentlicht ihr lang ersehntes viertes Studioalbum mit dem Titel Call Of The Sirens. Das Album, das am 19.05.2023 über Massacre Records erschienen ist, ist ein Meisterwerk, das die Zuhörer auf eine epische, musikalische Reise entführt. Lobende Worte, die wir in den nächsten Zeilen weiter belegen wollen. Mit einer Gesamtspiellänge von 50:03 Minuten bietet Call Of The Sirens eine eindringliche Mischung aus Melodic Death Metal, Black Metal und Pagan Metal. Craving haben es geschafft, ihre einzigartige Klanglandschaft im doch engen Genre-Korsett zu erschaffen und zeigen erneut ihr Talent und ihre Vielseitigkeit in der Metalszene.

Von Sänger Ivan Chertov angeführt, der nicht nur für den Gesang verantwortlich ist, sondern auch die Gitarre und die Orchestrierung übernimmt, gehen die drei Musiker gleich in die Vollen. Die energiegeladene Performance verleiht den Songs eine gewaltige Präsenz. An der zweiten Gitarre agiert Jonas Papmeier, der mit seinen Riffs und Soli die Tracks zum Leben erweckt. Für den Live-Auftritt bleibt das langjährige Bandmitglied Leonid Rubinstein am Bass erhalten. Weitere treibende Kraft hinter Craving ist der Schlagzeuger Wanja Gröger, der dem Stammtrio die nötige Härte verleiht.

Call Of The Sirens ist das erste Album von Craving seit ihrer letzten Veröffentlichung im Jahr 2016. Die Band hat in der Zwischenzeit ihre Fähigkeiten weiterentwickelt und ihre musikalische Vision verfeinert. Wer die ehemaligen Oldenburger schon früher verfolgt hat, dürfte wissen, welche Präsenz sie bereits besessen haben. Das neue Werk übertrifft jedoch die alten Scheiben um Längen. Der Opener Mich Packt Die Wut startet mit deutschen Lyrics wütend in die Session. Immer begleitet von starken Refrains, darf an der zweiten Position der Titeltrack Call Of The Sirens zaubern. Packenden Melodie, kraftvolle Hooks und atmosphärische Elemente werden dem Hörer ins Ohr gelegt. Neben den Vocals von Ivan lebt die Scheibe von den vielen grandiosen Backvocals von teilweise externen Künstlern. Die Texte erforschen mythologische Themen und erzeugen eine düstere und fesselnde Stimmung. Die teils epischen Hymnen wie Blood Ov Franconia und Star By Star heben Craving auf ein neues Niveau.

Komplexe Strukturen werden durch Einflüsse aus der heidnischen Szene in Form von Wintersun, Amorphis oder Obscurity umgesetzt. Aus dem melodischen Death Metal Sektor schwingen Omnium Gatherum, Before The Dawn oder Ghost Brigade mit. Selbst der eine oder andere Blick zu den Power Metal Recken von Powerwolf ist erlaubt. Die Wurzeln liegen aber eindeutig im folk-verhangenen, melodischen Extreme Metal. Call Of The Sirens ist meiner Meinung nach das wohl stärkste Werk in diesem Jahr aus unserer Republik. Angst haben brauchen die drei Musiker jedenfalls keine mehr vor Größen wie eben Obscurity, Varg oder Wolfchant. Zum Abschluss der Platte gibt es noch zwei coole Coversongs mit El Diablo (Elena Tsagrinou Cover) und Shum (Go A Cover), die ihre einzelnen klaren Botschaften versprühen. Hört unbedingt mal rein, Craving ist ein klasse Album gelungen und verdient, gehört zu werden!

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen