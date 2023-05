Author & Punisher und Imperial Triumphant am 21.06.2023 in Die Trompete, Bochum (Vorbericht)

Bands: Author & Punisher und Imperial Triumphant

Ort: Die Trompete, Viktoriastraße 45, 44787 Bochum

Datum: 21.06.2023

Kosten: 18 Euro VVK

Genre: Avantgarde Metal, Jazz Metal, Industrial, Doom Metal

Besucher: ca. 250

Veranstalter: Die Trompete

Link: https://www.facebook.com/events

Die Fans außergewöhnlicher Musik können sich am 21.06.2023 in Bochum auf einen sensationellen, außergewöhnlichen Abend einstellen, denn zwei extravagante Größen der avantgardistischen Musikszene geben sich im Bochumer Szeneclub Die Trompete die Hand.

Zum einen ist dies Author & Punisher. Author & Punisher ist das Projekt des visionären Künstlers Tristan Shone. Er lässt durch seine Musik eine intensive Atmosphäre durch eine einzigartige Mischung aus Industrial, Doom Metal und elektronischen Elementen entstehen. Auf dem letzten Album Krüller kollaboriert er mit Künstlern wie James Kent von Perturbator oder Danny Carey und Justin Chancellor von Tool.

Als Support (!) für diesen Abend stellen sich die großartigen Extrem Metaller Imperial Triumphant ein. Seltsam, mysteriös und vielleicht auch dekadent!? Dekadent erscheinen sie auf jeden Fall im Umgang ihres Musikstils. Die New Yorker verschmelzen in ihrer extrem avantgardistischen Musik viele Musikstile, ebenso wie im Big Apple verschiedene Kulturen verschmelzen. Wie soll man die Musik des Trios beschreiben? Zwar noch (Black) Metal, aber eigentlich davon auch viel zu weit weg, um nur dort eingeordnet zu werden. Ich persönlich würde Imperial Triumphant am ehesten als experimentell avantgardistische Jazz Metal-Band bezeichnen, einiges erinnert an John Zorns Naked City oder auch Painkiller.

Dieser Abend wird ein sensationeller Abend für Musikliebhaber mit extremem und avantgardistischem Faible.