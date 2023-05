Lacrimas Profundere: auf „Thirty Years Of Deepest Tears”-Tour 2023

Wer erinnert sich noch an VIVAplus, MTV Headbangers Ball, BAM‘s Unholy Union, den ZDF-Krimi Nachtschicht, iMusic Rocks, Paradise Losts Icon? Wir schreiben das Jahr 1993, Carcass veröffentlichen Heartwork, Type O Negative Bloody Kisses, Sepultura Chaos A.D, eigentlich also die perfekte Zeit, um als Brüder eine Doom Death Metal Band zu starten. Neben den eingangs erwähnten TV-Sendern, in welchen die Band immer wieder Clips platzieren konnte, tourte sie durch mittlerweile 33 Länder und zahlreiche Alben schafften den direkten Sprung in die deutschen Charts. Als dann die Planungen für 2023 begannen, fragten sich die Jungs, ob man das Risiko eingehen könne, erneut eine Headliner-Tour zu fahren, obwohl bereits letztes Jahr ausgiebig getourt wurde. Wie könne man auf der anderen Seite aber das 30-jährige Bandbestehen feiern, ohne mit den Menschen zusammen zu sein, die all das ermöglicht haben, den Fans? Schnell war die Idee geboren noch mal als Headliner unter dem Motto Thirty Years Of Deepest Tears in einigen ausgewählten Städten Anniversary-Shows zu spielen, beflügelt durch den Erfolg der letzten beiden Tourneen und den hervorragenden Kritiken zum aktuellen Album.

Mit beeindruckenden 115.000 monatlichen Hörern alleine auf Spotify, sind Lacrimas Profundere als die erfolgreichste deutsche Dark Metal-Band der Gegenwart angekommen und selbst nach 30 Jahren stehen die Zeiten nie besser für die Band. Großen Anteil daran trägt auch Frontmann Julian Larre. Mit seinem einzigartigen Charisma, der unverwechselbaren Stimme und seiner energiegeladenen Bühnenshow verwandelt er jedes Konzert in eine einmalige, actiongeladene Liveshow, immer unterstützt durch die erfahrenen Mannen Dominik, Olly und Ilker.

30 Jahre sind eine lange Zeit, aber für Lacrimas Profundere geht es jetzt erst richtig los.

Tauchen wir also ab Mai 2023 gemeinsam in die dunkle Nacht und zeigen, welche Schönheit in zermürbender Melancholie innewohnen kann, denn dann laden Lacrimas Profundere ihre Fans und Weggefährten ein, das Bandjubiläum in mehreren deutschen Städten gemeinsam zu zelebrieren, in Erinnerungen zu schwelgen und ein bombastisches musikalisches Feuerwerk aus 30 Jahren Bandgeschichte zu zünden!

Tickets gibt es ab sofort bei Eventim.