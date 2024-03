Lacrimas Profundere: veröffentlichen neue Single ‘Obscurity’

Wie heißt es in der ersten Zeile des Refrains: „Night, in your obscurity I will hide“ und so führt die Stand Alone Single von Lacrimas Profundere den mit ihrem letzten Studioalbum How To Shroud Yourself With Night eingeschlagenen Weg konsequent fort, stammt der Song doch aus den Studio-Sessions aus eben jenem Album.

Der Track wurde nicht rechtzeitig fertig, also haben sich Sänger Julian und Gitarrist Olly erneut zusammengesetzt und beendet, was im Sommer 2021 begonnen wurde. Musikalisch lässt der Song teils Referenzen an die 2005 aufgelösten Sentenced durchschimmern.

Produziert wurde Obscurity von Kristian ‚Kohle‘ Kohlmannslehner in seinen Kohlekeller Studios in Seeheim, gemastert hat Tom Porcell in den Limetree Studios.

Mit ihrem noch aktuellen Album eilt die Band gerade von Erfolg zu Erfolg. Die Hörerschaft wurde alleine bei Spotify auf 80.000 monatliche Hörer und Hörerinnen vervierfacht, bei allen Shows sind die Clubs brechend voll! Obscurity wird die Setlist aus 30 Jahren Bandgeschichte weiter bereichern, denn zusammen mit der Single-Ankündigung steht ab April eine große Festivaltour mit mehr als 16 Daten durch Europa, plus Headliner Shows in einigen ausgewählten Städten auf dem Programm.

Lacrimas Profundere live 2024:

27.04. Obertraubling – Hellhammer Festival

28.04. Großrosseln – Hexentanz Festival

17.05. Weilheim an der Teck – Kultur Open Air

18.05. Oettingen – Camping Battleground Festival

01.06. Duisburg – Rage Against Racism

07.06. Göttingen – Exil

08.06. Kranichfeld – Sternenklang Festival

21.06. Münster – Das Schloss Rockt

22.06. Leutkirch – Aaargh Festival

10.-11.08. Hildesheim – M’era Luna

07.09. Bisingen – Umsonst und Draussen Zollernalb

11.10. Leipzig – Rock um zu Helfen

12.10. Frankfurt – Nachtleben

02.11. Remchingen – Schockvember Fest

15.-18.11. Mannheim – Dark Dance Treffen

20.12. Oberhausen – Kulttempel

21.12. Hannover – SubKultur

Line-Up

Julian Larre – Gesang

Oliver Nikolas Schmid – Gitarre

Dominik Scholz – Drums

Ilker Ersin – Bass

Gast: Benny Richter – Keyboards (Emil Bulls, Caliban)

