Lacrimas Profundere: veröffentlichen vierte Single und Video

Heute werden Lacrimas Profundere endlich To Disappear In You entfesseln, die vierte Single aus dem kommenden neuen Album How To Shroud Yourself With Night.

Der Song klingt, als würden In Flames mit The 69 Eyes verschmelzen. Sänger Julian Larre wechselt gekonnt zwischen Screams und Clean Vocals hin- und her. Melodic Death meets Goth Rock!

To Disappear In You ist auf allen digitalen Plattformen erhältlich: https://orcd.co/lacrimasprofundere_todisappearinyou

Das Video ist hier zu sehen:

Lacrimas Profundere live 2022:

01.09. Köln – Club Volta

02.09. Oberhausen – Kulttempel

03.09. Hamburg – Logo

04.09. Hannover – Subkultur

08.09. Göttingen – Exil

09.09. Leipzig – Moritzbastei

10.09. Berlin – Cassiopeia

14.09. AT-Wien – Viper Room

15.09. Nürnberg – Hirsch

16.09. München – Backstage Halle

17.09. Stuttgart – Club Zentral

18.09. Frankfurt – Nachtleben

