Voodoo Kiss: zweite digitale Single & Live Video veröffentlicht

Eine Woche vor der Veröffentlichung des neuen Albums Voodoo Kiss präsentiert die Band heute die zweite Single The Prisoner mit einem passenden Livevideo. Der Song ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar, das Livevdeo gibt es hier zu sehen:

Sänger Gerrit Mutz kommentiert:

„Dieses Video wurde bei unserem ersten Auftritt nach einer „kleinen Pause“ von fast einem Vierteljahrhundert in Voodoo Kiss‘ Heimatstadt Aalen am 15. Juli dieses Jahres gedreht.

Man sieht uns den Spaß an, den wir auf der Bühne hatten, es wurde ziemlich wild und spontan und die Energie, die wir an diesem Abend mit dem Publikum teilten, kommt rüber, obwohl natürlich nichts das Live-Feeling übertreffen kann! Es ist auf jeden Fall ein Beweis für ein historisches Wiederaufleben und ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird.

Wir haben diesen Song als zweite Single ausgewählt, weil er sich ein wenig vom Rest des Albums unterscheidet. Er ist etwas melodischer und wird von Steffi Stuber gesungen, die normalerweise die Backing Vocals singt, hier aber im Rampenlicht steht, und das zu Recht, denn es war und ist ihr Lieblingssong auf dem Album und so war es nur logisch, sie hier den Hauptgesang übernehmen zu lassen.

Wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr uns am 16. August live bei der Eröffnung des diesjährigen Summer Breeze Festivals erleben. Rock on and keep the metal raging!“

Das Album erscheint auf CD und limitiertem Vinyl, und kann hier vorbestellt werden: https://lnk.to/VoodooKiss

Aktuelle Besetzung, 2022:

Gerrit Mutz – Gesang

Martin Beuther – Gitarre

Klaus Wieland – Bass

Achim Ostertag – Schlagzeug

