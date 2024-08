Voodoo Kiss: zweite digitale Single & Lyric-Video veröffentlicht

Die schwäbische Metal-Band um Summer Breeze Gründer Achim Ostertag, Voodoo Kiss, wird am 16. August 2024 das zweites Studioalbum Feel The Curse via Reaper Entertainment veröffentlichen. Mit Verve, Elan, punkigem Schmiss und ihrem typischen Sinn für melodische Härte ballern, fabulieren und grooven sich Voodoo Kiss durch acht bockstarke Exempel, wie man diese Musik der Achtziger auch im 21. Jahrhundert spannend, originell und mitreißend gestalten kann.

Heute präsentiert die Band bereits die zweite Single: Lords Of Darkness ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Das offizielle Lyric-Video gibt es hier zu sehen:

Sänger Gerrit kommentiert:

„Lords Of Darkness ist musikalisch und textlich quasi das „Herzstück“ der Platte und somit eine logische Wahl um das Album als Single zu repräsentieren und „anzuteasern“. Die Grundideen dieses Stücks gehen zwar auf die Anfänge von Voodoo Kiss zurück, allerdings haben wir das Lied im Proberaum komplett runderneuert, umarrangiert, auf links gekrempelt und ganz neu mit Leben, Gesangsmelodien und natürlich einem zum Konzept der Platte und der musikalischen Ausrichtung passenden Text ausgestattet. Zudem haben wir uns entschieden das Lied zum allergrößten Teil von Steffi am Gesang performen zu lassen, da ihre sanfte und betörende Stimme einfach perfekt zu den zarten Melodien gepasst hat und ich ja schon den Rest das Albums in Grund und Boden singe, haha.“

Das offizielle Lyric-Video zur ersten Single, Demon Angel gibt es hier zu sehen: