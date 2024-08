The Dead Daisies: präsentieren neue Single ‚I`m Gonna Ride’

The Dead Daisies melden sich mit ihrem kraftvollen Straight-Ahead-Rock zurück und schüren damit bei den Fans die Vorfreude auf das neue Album und die anstehende Tournee. Erst kürzlich hat die Band auf der ersten Etappe ihrer Light ‘Em Up-Tour die USA zum Glühen gebracht und von Fans wie Medien gleichermaßen begeisterte Kritiken erhalten.

I’m Gonna Ride ist die zweite Single des kommenden Albums und rockt ab heute über den Äther. Aufgenommen von Marti Frederiksen in Nashville wird dieser aufregende Track jeden Fan auf seinem nächsten Roadtrip in Schwung bringen.

„I’m Gonna Ride ist ein Song darüber, wie man seine Sorgen und den Alltagsstress hinter sich lässt, einfach auf seine Harley steigt und Gas gibt. Es ist eine Hymne auf die endlosen Highways und zugleich unsere nächste Single vom neuen Album Light ‘Em Up. Wir sehen uns im Herbst auf unserer Europatournee!! Ich liebe euch!“ – John Corabi

Begleitet wird der rockige Track von einem Video, in dem das großartige Gefühl von Freiheit perfekt vermittelt wird:

Das neue Album Light ‘Em Up kann ab sofort vorbestellt werden, ehe Anfang September und im November 2024 die England- bzw. Europatourneen stattfinden.

Light ‘Em Up Tracklist:

1. Light ‘Em Up

2. Times Are Changing

3. I Wanna Be Your Bitch

4. I’m Gonna Ride

5. Back To Zero

6. Way Back Home

7. Take A Long Line

8. My Way And The Highway

9. Love That’ll Never Be

10. Take My Soul

Light ‘Em Up erscheint am 6. September als CD Digipak (inkl. Poster), Gatefold LP in marbled red/orange Vinyl, Download und Stream.

Pre-order Link für Light ‘Em Up: thedeaddaisies.lnk.to/LightEmUp

Zum bereits veröffentlichen Titeltrack und den anstehenden Tordaten kommt ihr hier: