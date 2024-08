The Offspring: veröffentlichen neue Single „Light It Up“

Mit Vollgas in den Sommer! The Offspring haben einen weiteren Song ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums Supercharged, das am 11. Oktober über Concord Records erscheint, veröffentlicht: Light It Up.

Dexter Holland kommentierte den neuen Track wie folgt:

“This song is a full speed ahead juggernaut! This character in the song is fed up, he’s had enough, and he’s gonna light it up. He’s ready for a fight. And I definitely sense a lot of that around me. Growing up, some of my favorite songs were by punk bands that were just like, “I’m sick of your shit.” And that was ok! It wasn’t like a negative thing to have those feelings and express that. And I think that’s kind of the vibe of where Light It Up is: You’re fed up, you’ve had it and you want to do something about it. That’s one of things I’ve always loved about punk rock. It’s always been about letting out your aggressions, and I think that’s still true. I still love writing songs like that.“

Letzte Woche veröffentlichte die Band das animierte Musikvideo zum Song, bei dem Margaret Bialis Regie führte und in dem ein animierter Punkrocker von seiner „Partnerin in Crime“ träumt.

Zusätzlich zu ihren vielen Auszeichnungen wurde der Band-Klassiker You’re Gonna Go Far, Kid von ihrem 2008er Album Rise And Fall, Rage And Grace diese Woche in den Spotify Billions Club aufgenommen, nachdem der Song eine Milliarde Streams auf der Plattform erreicht hat. Zuvor war You’re Gonna Go Far, Kid bereits mit Platin in den Vereinigten Staaten und Großbritannien sowie mit Gold in Spanien, Polen, Italien, Deutschland und Dänemark ausgezeichnet worden. Nach der Veröffentlichung erreichte der Song Platz 1 der Alternative Airplay Chart (ehemals Hot Modern Rock Tracks Chart) und hielt sich 11 Wochen lang an der Spitze – damit war er die längste Nummer 1 unter den Singles der Band. Der Billions Club, der 2020 ins Leben gerufen wurde, listet alle Songs auf, die eine Milliarde Streams auf Spotify erreicht haben. Der berühmt-berüchtigte Song von The Offspring hat sich nun in die Liste eingereiht, die Songs von Kollegen und Ikonen wie AC/DC, Fleetwood Mac, Taylor Swift, Billie Eilish, Whitney Houston, The Killers und vielen mehr enthält.

Über The Offspring

The Offspring ist eine amerikanische Rockband aus Garden Grove, Kalifornien, die 1984 gegründet wurde. Ursprünglich unter dem Namen Manic Subsidal gegründet, besteht das Line-Up der Band aus dem Sänger und Rhythmusgitarristen Dexter Holland, dem Leadgitarristen Noodles, dem Schlagzeuger Brandon Pertzborn und dem Schlagzeuger Jonah Nimoy. Im Laufe ihrer langjährigen Karriere haben sie zehn Studioalben veröffentlicht. The Offspring wird – neben ihren kalifornischen Bandkollegen Green Day und Rancid – oft zugeschrieben, dass sie in den 1990er Jahren das Interesse des Mainstreams am Rock wiederbelebt haben. Mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern weltweit sind sie eine der meistverkauften Rockbands der Geschichte.

https://www.facebook.com/Offspring/