Krautrock Open Air Am Meer 2024: findet im August in Wilhelmshaven statt

Krautrock-Liebhaber aufgepasst! Am 24.08.2024 findet in Wilhelmshaven ein Open-Air-Festival statt, das die Herzen der Fans höherschlagen lässt. Mit einem beeindruckenden Line-up, dass einige der legendärsten Namen der Krautrock-Szene versammelt, verspricht das Event ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Auftreten werden an diesem Tag die deutschen Kraut, Psych.- und Progressive Rock Urgesteine Bröselmaschine, Kin Ping Meh, Epitaph sowie Guru Guru und Jane. Diese Größen der Szene werden das Publikum mit ihren zeitlosen Klängen und ihrer unvergleichlichen Bühnenpräsenz begeistern.

Bröselmaschine ist eine der einflussreichsten und langlebigsten deutschen Bands. Die Duisburger gastierten mit Pink Floyd, King Crimson, Jethro Tull, T. Rex, Hawkwind, Fairport Convention, Uriah Heep und vielen anderen, sie tourten fast über den gesamten Erdball und haben mit Gründungsmitglied Peter Bursch den „Gitarrenlehrer der Nation“ in ihren Reihen. Mit seinem „Gitarrenbuch“ lernten zahlreiche Jahrgänge auf einfachste Weise, mit viel Spaß Gitarre zu spielen. Diese Lernmethode wurde zum weltweiten Bestseller. Live sind Bröselmaschine eine Macht.

Fünf Studio- und ein Live-Alben veröffentlichten die Mannheimer Kin Ping Meh zwischen den Jahren 1972 bis 1977, 2005 reformierten sie sich kurz und gaben für die WDR Kultserie Rockpalast ein Konzert. Seit 2023 stehen Kin Ping Meh wieder auf der Bühne und feiern mit ihrem Frontmann Geff Harrison ein sensationelles Live-Comeback.

Epitaph, mit ihrer Mischung aus krautigen Elementen und progressiven Rockklängen, werden das Publikum auf eine musikalische Zeitreise mitnehmen, die von der Vergangenheit bis in die Zukunft reicht. Unverwechselbar der typische Sound der Twin-Guitars der beiden Gitarristen Cliff Jackson und Heinz Glass. Im Sommer kommt das neue Album Don’t Let The Grey Hair Fool You von Epitaph, 53 Jahre nach ihrem gleichnamigen Erstling und zum 55-jährigem Bühnenjubiläum!

Guru Guru ist eine Krautrock-Institution. Drummer Mani Neumeiers „Elektrolurch“ ist Programm, ein Konzert-Highlight ohne das kein geneigter Fan nach Hause geht. Guru Guru veröffentlichten bisher über vierzig Tonträger, sie traten in Filmen und über einhundert Mal in Radio und Fernsehen auf (u. a. im Bremer Beat-Club). 1976 war Guru Guru die erste deutsche Band im WDR Rockpalast.

Und last but not least: Jane, eine der einflussreichsten Bands der deutschen Rockgeschichte, werden mit ihrer einzigartigen Mischung aus Psychedelic und Progressive Rock für den krönenden Abschluss des Festivals sorgen. Gitarrist Klaus Walz hält seit Jahrzehnten das Krautrock-Flagschiff auf Kurs. Allein das Live-Doppelalbum At Home (1977) ging über 300.000 mal über den Ladentisch.

Das Krautrock Festival in Wilhelmshaven am 24.08.2024 verspricht ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse zu werden, das Fans des Genres nicht verpassen sollten. Start des Open Air ist 15 Uhr. Einlass ab 14 Uhr. Zudem ist die Location nur ein paar 100 Meter vom Nordseestrand entfernt. Tickets gibt es im Vorverkauf über die Pumpwerk Homepage www.pumpwerk.de, in Wilhelmshaven in der Tourist-Information, Ebertstraße 110, und ggf. an der Abendkasse sowie natürlich online über Eventim und den anderen deutschlandweiten Ticketportalen.

Infos zum Festival auch über die Pumpwerk Homepage www.pumpwerk.de oder über Facebook https://www.facebook.com/people/Krautrock-Open-Air-am-Meer/