The Offspring: Tour im Herbst 2025

Am Freitag haben die Punkrock-Legenden The Offspring ihr Album Supercharged veröffentlicht.Das Album, das vom langjährigen Weggefährten der Band, Bob Rock, produziert wurde, wurde in Maui, Vancouver und Huntington Beach aufgenommen und ist über Concord Records erhältlich. Hört euch Supercharged hier an.

Die Band hat kürzlich ihre US-Nummer-1-Single Make It All Right bei Jimmy Kimmel Live aufgeführt. Den vollständigen Auftritt von Make It All Right könnt ihr hier sehen.

Zusätzlich hat die Band ein brandneues Lyric-Video für den Album-Fokus-Track Okay, But This Is The Last Time veröffentlicht. Im Video seht ihr ein Paar, das zu „elektrisierenden“ Taten schreitet, um ihre Beziehung am Leben zu erhalten – oder sich gegenseitig am Leben zu erhalten! Das offizielle Musikvideo folgt in Kürze! Schaut euch das Lyric-Video zu hier an:

Tour 2025:

27.10.25 Berlin – Uber Arena

28.10.25 Hamburg – Barclays Arena

30.10.25 München – Olympiahalle

02.11.25 Frankfurt – Festhalle

05.11.25 Köln – Lanxess Arena

Über The Offspring:

The Offspring ist eine amerikanische Rockband aus Garden Grove, Kalifornien, die 1984 gegründet wurde. Ursprünglich unter dem Namen Manic Subsidal gegründet, besteht das Line-Up der Band aus dem Sänger und Rhythmus-Gitarristen Dexter Holland, dem Leadgitarristen Noodles, dem Schlagzeuger Brandon Pertzborn und dem Multiinstrumentalisten Jonah Nimoy. Im Laufe ihrer langjährigen Karriere haben sie zehn Studioalben veröffentlicht. The Offspring wird – neben ihren kalifornischen Bandkollegen Green Day und Rancid – oft zugeschrieben, dass sie in den 1990er Jahren das Interesse des Mainstreams am Rock wiederbelebt haben. Mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern weltweit sind sie eine der meistverkauften Rockbands der Geschichte.