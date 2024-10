Agnostic Front: gehen im November 2024 auf Europa Tour

Die Hardcore-Legenden Agnostic Front aus New York City gehen im November 2024 auf große Europa-Tour! Fans des Hardcore und Crossover können sich auf eine Reihe explosiver Shows freuen, bei denen die Band ihre unvergleichliche Energie auf die Bühne bringt.

Der Tourstart ist am 06.11.2024 im Stattbahnhof in Schweinfurt, Deutschland. Die Tour endet am 23.11.2024 beim Revolution Calling Festival in Eindhoven, Niederlande. Die Band wird Songs aus ihrem umfangreichen Katalog spielen, darunter auch vom letzten Album „Get Loud!, das 2019 bei Nuclear Blast erschienen ist.

Seit ihrer Gründung 1982 ist Agnostic Front ein fester Bestandteil der Hardcore-Szene und hat mit ihrer Mischung aus Hardcore und Crossover-Elementen das Genre maßgeblich geprägt. Die aktuelle Besetzung besteht aus:

Roger Miret (Gesang, seit 1983)

Vinnie Stigma (Gitarre)

Craig Silverman (Gitarre, seit 2014)

Mike Gallo (Bass, seit 1999)

Danny Lamagna (Schlagzeug, seit 2020)

Mit ihrer intensiven Bühnenpräsenz und unermüdlichen Energie sind Agnostic Front bekannt dafür, ihre Fans in jeder Show mitzureißen. Hardcore-Fans sollten sich diese Tour auf keinen Fall entgehen lassen!